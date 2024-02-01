Бриллианты, двигатели для БПЛА и криптоактивы: Швейцария присоединилась к 12 пакету санкций ЕС против россии — Finance.ua
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Бриллианты, двигатели для БПЛА и криптоактивы: Швейцария присоединилась к 12 пакету санкций ЕС против россии

Мир
16
Бриллианты, двигатели для БПЛА и криптоактивы: Швейцария присоединилась к 12 пакету санкций ЕС против россии
Бриллианты, двигатели для БПЛА и криптоактивы: Швейцария присоединилась к 12 пакету санкций ЕС против россии
Федеральный совет Швейцарии на заседании в среду одобрил следующий, 12-й пакет санкций ЕС против рф в ответ на военную агрессию россии против Украины.
Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Федерального совета Швейцарии.
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Отмечается, что Швейцария поддержала поэтапный запрет на покупку и импорт российских бриллиантов, чугуна и сжиженного газа, а также запретила ряд товаров, которые могут усилить военно-технический потенциал или усилить промышленный сектор россии, в частности химические вещества, литиевые батареи, определенные двигатели для БПЛА и станков и деталей к ним.
Кроме этого, теперь гражданам рф и лицам, проживающим в россии, будет запрещено контролировать в Швейцарии компании, которые предоставляют услуги по криптоактивам. Вдобавок к этому европейская страна усилит контроль за соблюдением потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты, а также за попытками обойти установленный лимит.
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В секторе услуг в Швейцарии будет действовать запрет на предоставление российским компаниям программного обеспечения для управления предприятиями, промышленного дизайна и производства.
Однако страна воздержалась от поддержки требования сообщать о переводе средств за пределы ЕС от компаний, базирующихся в государствах блока и контролируемых россиянами или физическими или юридическими лицами из россии. В Швейцарии заявили, что намерены подробнее изучить этот вопрос.
Напомним, Совет ЕС 18 декабря 2023 г. завершил процесс принятия двенадцатого пакета санкций против россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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