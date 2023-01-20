Швейцария поддерживает идею конфискации замороженных активов рф для Украины, однако банки — против — Finance.ua
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Швейцария поддерживает идею конфискации замороженных активов рф для Украины, однако банки — против

Мир
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Швейцария поддерживает идею конфискации замороженных активов рф для Украины, однако банки — против
Швейцария поддерживает идею конфискации замороженных активов рф для Украины, однако банки — против
Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что его страна поддерживает идею конфискации замороженных российских активов и использование их для восстановления Украины.
Однако банки выступают категорически против такого предложения, передает Bloomberg.
«Если мы серьезно настроены на помощь в восстановлении Украины, мы должны подумать о том, как мы собираемся это финансировать», — сказал Кассис в интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger.
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Он добавил, что правительства ряда стран обсуждают шаг конфискации российских активов, но это должно быть сделано корректно и в рамках верховенства права.
По словам Кассиса, Швейцария заморозила активы подсанкционных россиян на 7,5 млрд франков ($8,2 миллиарда), однако, согласно швейцарскому законодательству, они не могут быть конфискованы. Изменение этого закона, вероятно, потребует референдума.
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«Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат, только потому, что мы считаем это морально правильным. Право собственности является фундаментальным», — сказал Кассис.
Как пишет издание, к предложению отдать конфискованные активы россиян в пользу Украины очень критично отнеслись банки Швейцарии.
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По словам одного из банкиров, которого цитирует издание NZZ, пренебрежение правами собственности подорвет позицию Швейцарии как финансового центра.
Другой банкир назвал такой шаг смертным приговором для швейцарской банковской системы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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