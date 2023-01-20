Швейцария поддерживает идею конфискации замороженных активов рф для Украины, однако банки — против Сегодня 15:15 — Мир

Швейцария поддерживает идею конфискации замороженных активов рф для Украины, однако банки — против

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что его страна поддерживает идею конфискации замороженных российских активов и использование их для восстановления Украины.

Однако банки выступают категорически против такого предложения, передает Bloomberg

«Если мы серьезно настроены на помощь в восстановлении Украины, мы должны подумать о том, как мы собираемся это финансировать», — сказал Кассис в интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger.

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Он добавил, что правительства ряда стран обсуждают шаг конфискации российских активов, но это должно быть сделано корректно и в рамках верховенства права.

По словам Кассиса, Швейцария заморозила активы подсанкционных россиян на 7,5 млрд франков ($8,2 миллиарда), однако, согласно швейцарскому законодательству, они не могут быть конфискованы. Изменение этого закона, вероятно, потребует референдума.

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«Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат, только потому, что мы считаем это морально правильным. Право собственности является фундаментальным», — сказал Кассис.

Как пишет издание, к предложению отдать конфискованные активы россиян в пользу Украины очень критично отнеслись банки Швейцарии.

По словам одного из банкиров, которого цитирует издание NZZ, пренебрежение правами собственности подорвет позицию Швейцарии как финансового центра.

Другой банкир назвал такой шаг смертным приговором для швейцарской банковской системы.

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Укрінформ По материалам:

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