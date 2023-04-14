Швейцария намерена выделить Украине 1,7 млрд долларов до 2028 года, — МИД — Finance.ua
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Швейцария намерена выделить Украине 1,7 млрд долларов до 2028 года, — МИД

Казна и Политика
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Швейцария намерена выделить Украине 1,7 млрд долларов до 2028 года, — МИД
Швейцария намерена выделить Украине 1,7 млрд долларов до 2028 года, — МИД
Правительство Швейцарии готово оказывать Украине долгосрочную поддержку из-за полномасштабного вторжения россии. В частности, Берн намерен выделить Украине 1,7 млрд долларов до 2028 года.
Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, сообщает Swiss Info.
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Эта поддержка будет оказана в рамках общей стратегии международного сотрудничества. С учетом 300 млн франков (свыше 338 млн долларов. — ред.), уже выделенных Берном на 2023 и 2024 годы,
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Швейцария в течение следующих шести лет предоставит в совокупности Украине поддержку в размере не менее 1,8 млрд франков (более 2 млрд долларов. — Ред.).
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Напомним, 29 марта Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза, направленным на сдерживание военной агрессии россии.
Также банки Швейцарии начали предупреждать клиентов из России о закрытии их счетов, если они платят налоги в российский бюджет. Швейцария столкнулась с давлением США и стран G7 из-за небольшого объема замороженных российских активов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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