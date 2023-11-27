Швейцария хочет провести самую дешевую Олимпиаду в истории — Finance.ua

Швейцария хочет провести самую дешевую Олимпиаду в истории Сегодня 20:36

Швейцария хочет провести самую дешевую Олимпиаду в истории

Швейцария хочет провести первые зимние олимпийские игры на территории всей страны. Она также хочет преодолеть сопротивление, предлагая сделать эти игры самыми дешевыми за всю историю.

Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, обычно зимние игры проводятся определенным регионом или городом, и они обычно очень дорогие. Например, игры 2018 года, прошедшие в Пхенчхане (Южная Корея). Даже в 2002 году Солт-Лейк-Сити потратил на игры 2,2 миллиарда долларов, добавляет издание.

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«Но спортивные федерации Швейцарии в пятницу единогласно проголосовали за одобрение местной заявки, расчистив путь для предложения о 1,6 миллиарда долларов на Игры 2030 года. С учетом инфляции, это сделает Олимпиаду, возможно, самой дешевой в истории — и самой рентабельной с тех пор, как Лос-Анджелес получил прибыль в 1984 году», — пишет Bloomberg.

Эта заявка знаменует собой переход от правительств, которые тратят миллиарды на проведение Игр как демонстрацию силы и обновления городов, к более устойчивым Олимпийским играм, которые сосредоточены на спорте.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мер заявил, что хочет, чтобы Игры 2024 года в Париже были самыми дешевыми за последние десятилетия, а государство взяло на себя лишь четверть расходов на проведение мероприятия, которое продлится две с половиной недели.

Тем не менее, местные жители настороженно относятся к обещаниям политиков.

«Я за Игры», — сказал 63-летний Шеху Шкельзен, попивая пиво в лозаннском кафе всего в 200 метрах от штаб-квартиры Международного олимпийского комитета с видом на Женевское озеро. «Но 1,5 миллиарда превращаются в 2 или 2,5. Важно, чтобы потом не было никаких сюрпризов, иначе мы продолжим платить», — пояснил он.

Хотя Швейцария принимает МОК с 1915 года, а швейцарскому курорту Санкт-Мориц приписывают изобретение зимнего туризма, местный скептицизм саботировал не менее трех предварительных заявок на проведение зимних игр. Санкт-Мориц принимал Игры дважды, но в последний раз это было еще в 1948 году.

Когда в 2013 году появилась еще одна заявка на проведение Игр 2022 года в Граубюндене, она была с большим перевесом отклонена настороженными гражданами. Заявка на проведение Игр 2026 года была вновь отклонена тем же кантоном в 2017 году, а год спустя была отклонена и попытка в кантоне Вале.

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На этот раз энтузиазм по поводу проведения зимних Игр 2030 года растет, частично из-за обещания уменьшить расходы. Способствует этому и тот факт, что Игры будут проведены по всей стране, впервые в истории Олимпийских игр, и ни один кантон не возьмет на себя это бремя сам.

Два из трех швейцарцев поддержали бы такую ​​заявку, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в августе.

Следующим летом МОК будет выбирать хозяев зимних Игр 2030 и 2034 годов. Конкурирующая заявка от двух французских альпийских регионов поддерживает президента Эммануэля Макрона, тогда как другая заявка, вероятно, будет подана от Швеции.

Обещания провести зимние игры с ограниченным бюджетом давались и раньше, и их не сдержали. Стадион «Большое О» в Монреале быстро окрестили «Большим долгом», поскольку бюджет Олимпиады 1976 года «раздулся» более чем на 700%.

Через полвека четыре из семи заявок, которые были поданы на проведение зимних Игр 2026 года, были отозваны после столкновения с мощной местной оппозицией. В конце концов Милан-Кортино-д'Ампеццо был избран местом проведения Игр 2026 года — из двух претендентов.

В то же время, экономист Виктор Мэтьюсон из Колледжа Святого Креста в Вустере, штат Массачусетс, скептически относится к тому, что швейцарцы смогут провести Игры всего за 1,6 миллиарда долларов, учитывая, что это будет 10% от средней стоимости прошлых семи зимних Олимпиад.

«Не исключаю, что это возможно, но это кажется маловероятным», — сказал он.

Економічна Правда По материалам:

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