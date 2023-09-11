Forbes обновил рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира — Finance.ua

Forbes обновил рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира Сегодня 18:00

Forbes обновил рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира

50 самых дорогих спортивных команд мира в целом оцениваются в 256 млрд долларов (в среднем — 5,12 млрд долл.) — это на 15% больше, чем год назад.

Об этом свидетельствует «50 самых дорогих спортивных команд мира 2023 года» от американского журнала Forbes

В этом году планка входа в топ-50 рейтинга как никогда высока — 3,7 млрд долл., что на 19% больше, чем в прошлом.

«Рост оценок стоимости клубов прежде всего связан с более высокими суммами, которые платят за команды. Так, команду НФЛ «Вашингтон Коммандерс», которая идет 12-й в рейтинге, в июле продали за рекордные 6,05 млрд дол.

А «Денвер Брокс» (21-й номер в рейтинге) в прошлом году продали за 4,65 млрд долларов. Тем временем команду НБА «Финикс Санз» приобрели за 4 млрд долл. в феврале", — объясняет Forbes.

Также рост оценок команд разъясняется ростом спортивных команд. Так, оценка команд Формулы-1 за 4 года выросла на 276%. В топ-50 рейтинга самых дорогих команд мира в этом году вошли две команды Ф-1: Ferrari, занявшая 45-е место с отметкой в ​​3,9 млрд долларов, и Mercedes, занявшая 47-е место с отметкой 3,8 млрд долларов. Команды Ф-1 впервые с 2013 года попали в топ-50 рейтинга от Forbes.

Подъем Ferrari и Mercedes вытеснил из топ-50 команду «Бруклин Нетс» и английскую футбольную команду «Челси», которые в прошлом году занимали 48-е и 50-е места соответственно.

60% рейтинга Forbes, насчитывающего 50 позиций, заняли участники НФЛ (профессиональная лига американского футбола в США). Также в нем есть представители НБА, «Формулы-1» и бейсбольной Major League Baseball. Кроме этого, в рейтинге 7 футбольных клубов.

Как и в прошлом году, рейтинг возглавил ведущий клуб НФЛ — «Даллас Ковбойз»: его стоимость оценили в 9 млрд долларов против 8 млрд долл. в прошлом году, команда лидирует в рейтинге с 2016 года.

Далее следует «Нью-Йорк Янкис» (бейсбол) — 7,1 млрд долл.: команда по сравнению с прошлым годом поднялась на две позиции и прибавила в стоимости 1,1 млрд долл. 3−4 места разделили «Голден Стейт Уорриорз» (баскетбол) и «Нью-Ингленд Петриотс» (НФЛ) — по 7 млрд дол.

Далее в топ-10 5 клубов НФЛ и один — из НБА.

В то же время среди футбольных клубов, как и в прошлом году, лидирует «Реал Мадрид» — 11-е место с отметкой 6,07 млрд долл. (в 2022 году было 13-е место и оценка в 5,1 млрд долл.).

Економічна Правда По материалам:

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