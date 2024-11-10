Шведские ученые создали нить, которая превращает одежду в зарядное устройство — Finance.ua

Шведские ученые создали нить, которая превращает одежду в зарядное устройство 10.11.2024, 01:22 — Технологии&Авто

Шведские ученые создали нить, которая превращает одежду в зарядное устройство, Фото: Технологічний університет Чалмерса

Шведские ученые совершили прорыв в области создания «умной» одежды, разработав шелковую нить, способную превращать тепло тела в электрический ток.

Это изобретение открывает новые возможности создания текстиля, который может питать различные электронные устройства, от фитнес-трекеров до мобильных телефонов.

Как это работает

Ключевым элементом новой технологии является ведущий полимер, которым покрывается шелковая нить.

Этот материал обладает высокой гибкостью и проводимостью, что делает его идеальным для использования в текстильной промышленности. Кроме того, он безопасен для кожи и нетоксичен.

«Мы нашли часть недостающей головоломки, чтобы сделать оптимальную нить — тип полимера, который был недавно открыт. Он обладает выдающейся стабильностью характеристик при контакте с воздухом, и в то же время очень хорошей способностью проводить электричество», — говорит Мариявиттория Крейгеро, один из авторов исследования.

Исследователи продемонстрировали работоспособность новой технологии, создав термоэлектрические генераторы в виде пуговицы и куска ткани. Эти генераторы способны производить электрический ток при разнице температур между телом человека и окружающей средой.

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«Представьте себе свитер, питающий электронику, чтобы следить за вашим здоровьем или заряжать ваш мобильный телефон во время бега», — говорят ученые.

Настоящее изобретение открывает новые перспективы развития «умной» одежды и переносной электроники.

В будущем мы можем ожидать появления одежды, которая будет не только стильной, но и функциональной, способной питать различные устройства и улучшать качество нашей жизни.

НВ По материалам:

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