Швеция выделяет средства на расширение возможностей женщин в Украине — Finance.ua
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Швеция выделяет средства на расширение возможностей женщин в Украине

Казна и Политика
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Швеция выделяет средства на расширение возможностей женщин в Украине
Швеция выделяет средства на расширение возможностей женщин в Украине
Швеция направит финансовую помощь на расширение прав и возможностей женщин в Украине. Речь идет о финансировании в сумме более 2 млн долларов.
Об этом идет речь в сообщении посольства Швеции в Украине.
«8 марта мы чтим украинских женщин, которые мужественно защищают свою страну и всю Европу как военные и гуманитарные работники, предприниматели и политические лидеры», — подчеркнули в посольстве.
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По данным посольства, Швеция начинает новую поддержку в размере 22,5 миллиона шведских крон (примерно 2,22 млн долларов) для содействия расширению прав и возможностей женщин в Украине.
Напомним, в Украине с 2020 по 2024 год наблюдался рост числа физических лиц-предпринимателей (ФЛП), несмотря на сложные экономические и внешние условия, включая полномасштабное вторжение россии в 2022 году.
По состоянию на конец 2024 года в стране насчитывалось 2,3 миллиона ФЛП, из которых 1,1 миллиона (48,1%) — женщины.
По материалам:
РБК-Україна
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