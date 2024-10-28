Швеция выделила еще один пакет помощи Украине в области энергетики, с начала года свыше $210 млн — Finance.ua

Швеция выделила еще один пакет помощи Украине в области энергетики, с начала года свыше $210 млн Сегодня 12:21 — Энергетика

Швеция выделила еще один пакет помощи Украине в области энергетики, с начала года свыше $210 млн

Правительство Швеции приняло решение о предоставлении нового пакета гуманитарной помощи Украине размером SEK110 млн ($10,4 млн), которые будут использованы для удовлетворения возросших потребностей накануне зимнего периода.

Об этом сообщается на сайте шведского правительства.

«россия нацелилась на гражданскую инфраструктуру и лишила Украину значительной части тепло- и электроснабжения. Конечно, чем холоднее, тем серьезнее последствия. Поэтому значительная часть населения испытывает трудности с отоплением своих домов и приготовлением пищи. Именно поэтому правительство решило выделить 110 млн крон ряду гуманитарных организаций в Украине», — сказал министр иностранного развития и внешней торговли Беньямин Дуса.

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Гуманитарный пакет распределяется между четырьмя организациями. Украинский Красный Крест получил SEK50 млн; в центре внимания поддержки, в частности, — гарантированный доступ к теплу и электричеству, продуктам питания, средствам гигиены, лекарствам и воде. УВКБ ООН получило SEK20 млн, Швеция внесет свой вклад в оказание помощи внутренне перемещенным лицам в подготовке и защите до и во время предстоящей зимы. ПРООН получила SEK30 млн на разминирование. ЮНФПА получит SEK10 млн на удовлетворение потребностей женщин в сфере сексуального и репродуктивного здоровья, предотвращение сексуального и гендерного насилия и поддержки тех, кто стал жертвой насилия.

Ранее, 17 октября, страны Северной Европы и Балтии презентовали новый пакет поддержки Украины для ремонта поврежденных и замены разрушенных энергетических систем новыми до наступления зимы. Вклад Швеции составляет SEK320 млн ($30 млн).

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«Этот пакет помощи важен для поддержки украинского энергетического сектора и помогает поддерживать работоспособность украинского общества и тепло в украинских домах», — отметил Дуса.

По данным правительства, до этого с момента полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года Швеция выделила в целом SEK57,4 млрд ($5,4 млрд) на поддержку Украины: гуманитарную, военную и финансовую поддержку, а также поддержку работ по восстановлению и реформам. С учетом новых пакетов общий взнос Швеции составит более 57,8 млрд SEK.

В частности, только в 2024 году шведское правительство приняло решение выделить в общей сложности SEK1,8 млрд на дополнительную поддержку украинской энергетики. После двух пакетов помощи в октябре эта сумма превысила SEK2,2 млрд (свыше $210 млн).

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