Швеция в 2025 году снизит налоги на прибыль — Finance.ua

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Швеция в 2025 году снизит налоги на прибыль

Мир
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Швеция в 2025 году снизит налоги на прибыль
Швеция в 2025 году снизит налоги на прибыль
В 2025 году правительство Швеции снизит налоги на прибыль, чтобы стимулировать домохозяйства, чья покупательная способность снизилась из-за роста цен и стоимости ссуд.
Об этом сообщает Bloomberg.
Эта мера в бюджете в следующем году будет стоить примерно 13,5 млрд крон (1,31 млрд долл.), а еще 4,4 млрд долл. будет выделено на освобождение от налогообложения некоторой экономии в акциях и взаимных фондах.
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Сообщается, что это происходит в тот момент, когда правоцентристское правительство пообещало усилить поддержку домохозяйств после объявления победы над инфляцией, которая ранее побудила кабинет министров сдерживать расходы во избежание дальнейшего роста цен.
«Рабочие видят, как их зарплаты, а также сбережения теряют ценность, — заявила министр финансов Элизабет Свантессон на пресс-конференции в Стокгольме. — Сейчас мы делаем все возможное, чтобы это изменить».
Правительство заявило, что ожидает подать бюджет, содержащий дополнительные меры, включая поддержку домохозяйств и расходы на инфраструктуру, на общую сумму около 60 миллиардов крон. Полный бюджет будет представлен 19 сентября.
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Напомним, правительство Швеции решило сократить месячную зарплату, необходимую для получения голубой карты ЕС, на 866 евро. Новое предложение было направлено в Законодательный совет Швеции.
Украинские беженцы активно обустраиваются в Швеции. Две трети трудоспособных украинцев уже нашли работу, а почти половина могут разговаривать на шведском языке. В апреле и мае 2024 года опросили 3451 человека из Украины и сравнили результаты с полученными в 2023 году.
Швеция сталкивается с нехваткой рабочей силы в почти 40 профессиях. Дефицит рабочей силы является проблемой для экономики страны, но может стать прекрасной возможностью для иностранцев, которые хотят переехать и работать в Швеции.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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