Шуляк рассказала, как государство будет помогать бизнесу во время войны — Finance.ua

Шуляк рассказала, как государство будет помогать бизнесу во время войны
Власти продолжают нарабатывать план дерегуляции бизнеса во время войны, а также финализируют законопроекты, которые снизят нагрузку на наш бизнес. Все это позволит помочь предприятиям, продолжающим работать и уплачивать налоги.
Об этом сообщает глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк в Facebook.
«Поддержка бизнеса во время войны — необходимость. Даже легкая промышленность позволяет мощно увеличить количество рабочих мест (особенно предоставляя работу переселенцам), следовательно — держать на плаву нашу экономику. Посетив предприятие Premier Socks, убедилась: наш бизнес, имея возможность работать во время войны, не просто не останавливает производство и платит налоги, но и наращивает возможности, внедряет энергоэффективные меры, поддерживает армию и дарит людям хорошие эмоции своими патриотическими дизайнами», — отметила она.
По словам главы партии, таких сознательных предприятий в Украине очень много, поэтому власти должны всячески их поддерживать.
Актуальные вопросы, которые беспокоят бизнес: НДС, уплачиваемый при импорте сырья и оборудования; продукция, ввозимая в страну без растаможки, а также нехватка квалифицированных работников.
«Это уже не первый мой диалог с представителями бизнеса, и уверена, нам удастся помочь тем, кто помогает Украине. Продолжаем нарабатывать план дерегуляции бизнеса во время войны, а также финализируем законопроекты, которые снизят нагрузку на наш бизнес», — подытожила она.
Справка Finance.ua:
- Как изменилась работа украинских компаний за 4 месяца войны. У 30% компаний планы по набору персонала не изменились, а 10% даже внепланово увеличивают наем. 60% других компаний, к сожалению, снижают темпы набора персонала или останавливают его вообще до конца года.
- Кризис на рынке работы: есть ли сейчас работа для директоров. Компании ищут тех, кто будет создавать, производить, продвигать и продавать товары и услуги. В то же время количество предложений работы для руководителей снизилось в общей структуре вакансий.
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