Шуляк назвала условия, которые будут побуждать инвесторов присоединяться к восстановлению Украины — Finance.ua

Шуляк назвала условия, которые будут побуждать инвесторов присоединяться к восстановлению Украины Сегодня 16:05 — Казна и Политика

Шуляк назвала условия, которые будут побуждать инвесторов присоединяться к восстановлению Украины

Большая часть процессов, связанных с восстановлением в Украине, будет возлагаться на частный сектор, поэтому крайне важны честные, прозрачные, понятные европейские правила для всех инвесторов, которые будут здесь работать.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

В первую очередь западных инвесторов и украинский бизнес волнуют проблемы, связанные со страхованием военных рисков. Сегодня украинское правительство вместе с международными партнерами разрабатывают соответствующие механизмы гарантий безопасности. Также существует проблема с доступом к дешевым кредитным ресурсам, с чем нам также могут помогать международные партнеры", — сообщила Шуляк.

Нардеп также сообщила, что созданная в январе 2023 года Международная координационная платформа, в которую входят представители Украины, Европейского Союза, стран G-7 и крупных международных финансовых институтов, активно занимается определением объектов первоочередного восстановления.

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«Потребность на этот год составляет более 14 миллиардов долларов. Первоочередные объекты связаны с восстановлением энергетической инфраструктуры. Мы пережили сложную зиму, поэтому готовимся к следующей зиме и максимально защищаем свои энергетические объекты. На втором месте — восстановление социальной, транспортной инфраструктуры и непосредственно восстановление разрушенного жилья. Платформа будет помогать Украине координировать усилия для того, чтобы процесс восстановления проходил как можно быстрее и с контролируемыми процессами», — подчеркнула она.

По словам Шуляк, на сегодняшний день более 30 миллионов квадратных метров находится в статусе поврежденного или разрушенного жилья, основным источником компенсации за которое является Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии российской федерации.

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«Первые суммы, поступившие в Фонд, — это арестованные средства российских банков. Украина продолжает делать все для того, чтобы активы российской федерации по всему миру были не просто заморожены, а юридически передавались Украине и использовались для восстановления социальной, транспортной инфраструктуры и жилья. Таким образом, Украина первой подала пример справедливости, направив арестованные российские средства на помощь украинцам, у которых разрушено жилье», — резюмировала Шуляк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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