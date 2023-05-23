Финкомитет одобрил законопроект о страховании инвестиций от военных рисков — Finance.ua

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Финкомитет одобрил законопроект о страховании инвестиций от военных рисков

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Финкомитет одобрил законопроект о страховании инвестиций от военных рисков
Финкомитет одобрил законопроект о страховании инвестиций от военных рисков
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил рассмотрение в первом чтении законопроекта 9015 о страховании инвестиций от военных рисков.
Об этом сообщил автор законопроекта народный депутат Дмитрий Кисилевский.
Проект закона предусматривает разрешение экспортно-кредитному агентству страховать от военных рисков инвестиции в Украину.
«Уже несколько месяцев в контакте с правительством находятся агентство Miga (подразделение Всемирного банка) и DFC (федеральное агентство развития США) — авторитетные структуры, которые страхуют от военных рисков инвестиции по всему миру. Но их политика предусматривает страхование только иностранных инвестиций в Украину. Отечественные компании не имеют доступа к такому инструменту. Принятие закона создаст правовые основания для Экспортно-кредитного агентства страховать инвестиции от военных рисков украинских компаний в Украине», — отметил Кисилевский.
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По словам нардепа, в качестве примера Украина должна взять Израиль, который фактически находится в состоянии войны много лет, но это не мешает ему иметь мощную экономику. Не в последнюю очередь это удалось благодаря эффективному механизму страхования военных рисков.
«Убежден, что в условиях войны базовый вопрос, который должно решить наше государство — страхование инвестиций от военных рисков. Этот механизм должен появиться и заработать перед началом реализации любых программ восстановления инфраструктуры и экономики. Он также важен для реализации разработанного по моей инициативе Плана развития перерабатывающей промышленности», — подчеркнул Дмитрий Кисилевский.
Международный опыт страхования военных рисков указывает на то, что такой полис для бизнеса должен стоить в среднем 1−3% от объема инвестиций. Владельцы полиса обычно могут рассчитывать на компенсацию до 90% убытков проекта, связанных с войной.
Напомним, инвесторы получат структурный пакет финансирования, включающий в себя страхование военных рисков со стороны таких учреждений, как Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (MIGA) и Финансовая корпорация развития (DFC), что покрывает до 90% потенциальных убытков.
По материалам:
Фінансовий клуб
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