90% инвестиций Украина получит только после окончания войны — Dragon Capital — Finance.ua
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90% инвестиций Украина получит только после окончания войны — Dragon Capital

Казна и Политика
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90% инвестиций Украина получит только после окончания войны — Dragon Capital
90% инвестиций Украина получит только после окончания войны — Dragon Capital
Украина получит 90% инвестиций от масштабных мировых инвесторов только после окончания войны, потому что риски очень велики.
Об этом в интервью Радио NV заявил глава компании Dragon Capital Томаш Фиала.
По его словам, крупные инвестиционные компании, такие как Goldman Sachs или BlackRock, «очень симпатизируют Украине и поддерживают нас в этой войне».
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«А что касается их собственных денег или денег их компаний, то они к нам придут, большинство этих денег — более 90%, они к нам придут только после окончания войны, потому что риски очень велики. Надо будет этих денег еще дождаться. Основной мотивацией им эти деньги сюда вкладывать — это будет открытие переговоров с Европейским Союзом о вступлении Украины, которое мы ожидаем в декабре этого года. Ожидаем, что Европейский союз откроет эти переговоры», — сказал Фиала.
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По его словам, будет мотивировать вкладывать деньги в Украину возможность экспортировать продукцию на крупнейший в мире рынок Евросоюза, без ограничений и без пошлины.
«Это был основной мотиватор вложения денег в центральноевропейские страны как Польша и дальше, которые получили в разы больше прямых иностранных инвестиций, чем Украина за последние 30 лет», — пояснил Фиала.
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Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года. Страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров о вступлении уже в этом году.
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По материалам:
НВ
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