Минэкономики анонсировало пакет финансирования для инвесторов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минэкономики анонсировало пакет финансирования для инвесторов

Казна и Политика
12
Минэкономики анонсировало пакет финансирования для инвесторов
Минэкономики анонсировало пакет финансирования для инвесторов
Инвесторы получат структурный пакет финансирования, включающий в себя страхование военных рисков со стороны таких учреждений, как Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (MIGA) и Финансовая корпорация развития (DFC), покрывающее до 90% потенциальных убытков.
«Правительство и Верховная Рада Украины совместно работают над созданием новых возможностей для инвесторов, привлечение которых ускорит восстановление страны и восстановление ключевых отраслей экономики. В частности, договариваются об инвестиционных гарантиях как от G7, так и от Европейского Союза, реформируют налоговую систему и создают законодательную базу для безопасного и прозрачного ведения бизнеса», — говорится в сообщении Минэкономики.
Читайте также
Кроме того, в пакете финансирования будет прямое долгосрочное и доступное кредитование от международных финансовых организаций, таких как МФК, ЕБРР или ЕИБ, при поддержке льготного капитала, а также покрытие Экспортно-кредитным агентством кредитного риска, например кредитная программа британского агентства по финансированию экспорта (UK Export Finance).
«Минэкономики и Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития приглашают международные компании, которые прекратили свою деятельность в Украине из-за войны, вернуться и развивать свой бизнес уже сейчас, не дожидаясь окончания военных действий», — также говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.