Минэкономики анонсировало пакет финансирования для инвесторов — Finance.ua

Минэкономики анонсировало пакет финансирования для инвесторов Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Минэкономики анонсировало пакет финансирования для инвесторов

Инвесторы получат структурный пакет финансирования, включающий в себя страхование военных рисков со стороны таких учреждений, как Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (MIGA) и Финансовая корпорация развития (DFC), покрывающее до 90% потенциальных убытков.

«Правительство и Верховная Рада Украины совместно работают над созданием новых возможностей для инвесторов, привлечение которых ускорит восстановление страны и восстановление ключевых отраслей экономики. В частности, договариваются об инвестиционных гарантиях как от G7, так и от Европейского Союза, реформируют налоговую систему и создают законодательную базу для безопасного и прозрачного ведения бизнеса», — говорится в сообщении Минэкономики.

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Кроме того, в пакете финансирования будет прямое долгосрочное и доступное кредитование от международных финансовых организаций, таких как МФК, ЕБРР или ЕИБ, при поддержке льготного капитала, а также покрытие Экспортно-кредитным агентством кредитного риска, например кредитная программа британского агентства по финансированию экспорта (UK Export Finance).

«Минэкономики и Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития приглашают международные компании, которые прекратили свою деятельность в Украине из-за войны, вернуться и развивать свой бизнес уже сейчас, не дожидаясь окончания военных действий», — также говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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