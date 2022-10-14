Шуляк назвала реформы, которые помогут отстроить страну — Finance.ua

Шуляк назвала реформы, которые помогут отстроить страну Сегодня 09:32 — Казна и Политика

Шуляк назвала реформы, которые помогут отстроить страну

Парламент работает над рядом законопроектов, которые помогут быстро, эффективно и прозрачно восстановить разрушенную инфраструктуру и жилье украинцев.

Об этом заявила глава политической партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

«Сейчас в парламенте мы работаем над стандартами, правилами и принципами, по которым будет происходить восстановление страны. Некоторые законопроекты уже стали законами, другие готовим ко второму чтению», — сказала Шуляк.

Она напомнила, что Президент уже подписал закон, касающийся введения новых правил системы гражданской защиты.

«При планировании новых территорий будут учитываться строительство укрытий и сооружений двойного назначения, например укрепленных паркингов, чтобы максимально обеспечить безопасность людей», — сообщила глава «Слуги Народа».

Кроме того, введены минимальные требования к энергоэффективности зданий, что позволит уменьшать потребление энергоресурсов.

«Также в рамках новых стратегий восстановления мы готовы принять законопроект № 7198. Он предусматривает компенсацию за разрушенное жилье, не дожидаясь репараций от россии. Надеемся, что в ближайшее время законопроект вынесут на второе чтение. Мы понимаем, что это большие средства, которых сейчас мало, но мы нашли возможность использовать арестованные российские активы, чтобы направлять их на компенсации», — объяснила Шуляк.

Справка Finance.ua:

По словам первого заместителя председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, восстановление Украины должно происходить по принципу build better (создавать лучше). Он по-разному оценивает перспективы и целесообразность восстановления различных пострадавших во время войны объектов;

восстановление и отстройка Украины будет стоить не менее $349 млрд, по общей оценке правительства Украины, Еврокомиссии и Всемирного банка. Почти треть этих средств потребуется в последующие полтора-три года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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