Миллион семей остались без жилья из-за войны: сколько лет уйдет на восстановление — Finance.ua

Миллион семей остались без жилья из-за войны: сколько лет уйдет на восстановление Сегодня 12:08 — Недвижимость

Миллион семей остались без жилья из-за войны: сколько лет уйдет на восстановление, www.freepik.com

Учитывая темпы строительства в Украине в довоенные годы, где объемы рынка составляли $3-4 млрд в год, восстановление только утраченного жилищного фонда затянется не на годы, а на более десяти лет.

Об этом во время конференции «Рынок недвижимости после полномасштабного вторжения» отметил маркетинг директор ЛУН Денис Судилковский.

«Довоенный объем рынка строительства в стране составлял в последние годы $3–4 млрд в год. Но мы уже потеряли жилья на $50 млрд. Даже если мы загрузим все имеющиеся у нас краны и бетоносмесители, это продлится достаточно долго», — подчеркнул Судилковский.

По его словам, текущие обязательства строительных компаний составляют 200 тысяч недостроенных квартир — это жилье, за которое люди заплатили средства до 24 февраля, но ключи до сих пор не получены.

Но в результате полномасштабного вторжения без жилья осталось более 1 миллиона семей.

«По последним данным Киевской школы экономики, 131 тысяча домов разрушены, которые оцениваются в $47,8 млрд. В частности, 74% новостроек Ирпеня и Бучи получили повреждения разной степени», — подчеркнул эксперт.

Ключевые показатели, по подсчетам аналитиков ЛУН, свидетельствуют о том, что первичный рынок оживает:

в Украине возобновили строительство в 1160 ЖК — 66% от довоенного уровня;

108 ЖК продали все, что имели за время войны, прежде всего на западе страны;

начато строительство в 66 новых ЖК или новых очередей за время войны;

2.4 млн кв.м введено в эксплуатацию за I и II кварталы 2022-го — это на 54% меньше 2021 года.

Ключевые задачи на рынке, определенные потребностями восстановления жилищного фонда и довоенными обязательствами:

дополнительные потребности в жилье в результате войны ~ $50 млрд;

текущие обязательства застройщиков ~200.000 квартир;

1.000.000 семей лишились жилья;

только разрушенные ЖК Бучи и Ирпеня требуют $5 млрд инвестиций.

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«Восстановление будет продолжаться десятилетия, а не годы. И если мы поймем, что это все надолго, возможно, следует ставить вопрос гораздо шире — что мы будем не восстанавливать страну, а строить новую страну. Как бы странно это ни звучало, мы как государство получили шанс построить что-то новое. И от нас зависит, насколько это новое жилье будет качественным, комфортным, безопасным», — подчеркнул эксперт.

Цены на новостройки в 2022 году: прогноз аналитиков

На январь 2022 г., по данным ЛУН, в крупных городах страны примерно половина людей планировали улучшить жилищные условия. Но после войны жилье станет менее доступным, чем до 24 февраля 2022 года.

По прогнозам Судилковского, цены на жилье в новостройках продолжат расти во время войны и после войны. Уже этим летом увеличили цену на квартиры в новостройках 81% ЖК.

«Цены дальше будут расти. Не только из-за удешевления национальной валюты. Разрушились логистические цепочки поставок, подорожали стройматериалы, разрушены внутренние соглашения на рынке по поставкам материалов. У нас, в частности, большие проблемы с металлом. Большинство стекол мы покупали в россии или беларуси. Теперь нужно это тащить из Европы. Покупательная способность людей падает, но, несмотря на это, цены растут. Это свидетельствует о том, что жилье в краткосрочной перспективе становится менее доступным», — объяснил эксперт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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