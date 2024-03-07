Штрафы за нарушения, зафиксированные WIM-комплексами, можно будет оплатить в «Дія» — Finance.ua

Штрафы за нарушения, зафиксированные WIM-комплексами, можно будет оплатить в «Дія» Сегодня 11:44 — Казна и Политика

Штрафы за нарушения, зафиксированные WIM-комплексами, можно будет оплатить в «Дія»

Государственная служба по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность») до конца 2024 года осуществит интеграцию проекта фиксации нарушений габаритно-весовых параметров, зафиксированных комплексами Weight-in-Motion (WIM), с «Дія».

Как сообщил в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» заместитель главы «Укртрансбезопасности» по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Валерий Кулик-Куличенко, нарушители смогут получать уведомления и оплачивать штрафы в приложении «Дія».

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«Мы планируем интеграцию, чтобы нарушители габаритно-весовых параметров, зафиксированных WIM, могли видеть постановления о допущенных нарушениях в „Дія“. Непосредственно в приложении они смогут оплатить штрафы», — сказал он.

По словам заместителя председателя службы, реализация инновации значительно ускорит процесс получения уведомлений о штрафах нарушителями требований габаритно-весового режима. Сейчас они получают их через «Укрпочту». Также есть возможность проверить наличие постановлений о нарушении на странице «Укртрансбезопасности».

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Кулик-Куличенко выразил надежду, что инициатива будет реализована до конца 2024 года.

«Любая цифровая инициатива нуждается в финансировании, тем более такая глобальная интеграция. Для ее реализации нам нужно интегрироваться не только с „Дія“, но и с несколькими другими системами», — сказал он.

В Украине установлено и работает 50 WIM-комплексов в 20 областях, преимущественно на автодорогах, построенных в 2020—2021 годах.

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