Штрафы за нарушение ПДД в Чехии — Finance.ua
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Штрафы за нарушение ПДД в Чехии

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Штрафы за нарушение ПДД в Чехии
Штрафы за нарушение ПДД в Чехии
С начала войны многие украинцы нашли убежище в Чехии, однако не все проинформированы об огромных штрафах за нарушение правил дорожного движения, установленных в этой стране.
Об этом сообщает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины.

Что следует знать о ПДД и возможных штрафах за их нарушение:

1. Штраф за украинское водительское удостоверение.
Прибывшие в Чехию водители должны заменить удостоверение, в случае несоответствия образца, предусмотренного Конвенцией о дорожном движении. Размер штрафа за такое нарушение — 25 тысяч крон (в пересчете в гривну — около 37 тысяч гривен) и запрет на управление автомобилем на один год.
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Можно в реестре водителей магистрата уточнить, можно ли сменить водительское удостоверение или пройти курс в автошколе. Водительское удостоверение обойдется в 200 крон (295 грн). Оперативное изготовление документа за 5 дней обойдется в 700 крон (1035 гривен).
2. Штрафы за нарушение правил движения.
Правила дорожного движения подобны украинским, однако есть отличия. Основное отличие — правило дополнительной секции светофора. Так, если горит зеленый свет светофора, однако правая его секция не горит, то нельзя поворачивать направо.
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Есть разница относительно скоростного режима, парковки, платных магистралей, требований безопасности.
Штрафы за превышение скорости:
  • до 19 км/ч — 1 тыс. крон (почти 1,5 тыс. грн);
  • от 20 до 29 км/ч в населенном пункте — 2,5 тыс. крон (3700 грн), за пределами населенного пункта — 1 тыс. крон (почти 1,5 тыс. грн);
  • от 30 до 39 км/ч — 2,5 тыс. крон (3,7 тыс. грн);
  • от 40 до 49 км/ч в населенном пункте — 5 тыс.-10 тыс. крон (от 7,4 тыс. до 14,8 тыс. грн), за пределами — 2,5 тыс. крон (3,7 тыс. грн);
  • от 50 км/ч — 5 тыс.-10 тыс. крон (от 7400 до 14 800 грн).
3. Штрафы за перевозку пассажиров.
Штраф за перевозку детей до 12 лет и ниже 150 см без специальных детских кресел. Придется заплатить 2 тыс. крон (около 3 тыс. грн).
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Оштрафовать могут, если не использовать ремни безопасности. Пристегнуты должны быть водитель и все пассажиры. В противном случае предусмотрен штраф 2 тыс. крон (около 3 тыс. грн).
4. Штрафы за комплектацию машины.
В автомобиле обязательны: аптечка, знак аварийной остановки, жилет светоотражающий, запасное колесо, домкрат и баллонный ключ, набор запасных ламп и запасные предохранители. Штраф — от 1 тыс. до 2 тыс. крон (от 1,5 тыс. до 3 тыс. грн).
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По материалам:
Finance.ua
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