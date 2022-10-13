Чехия до 2025 года потратит 61 млн евро на восстановление Украины — Finance.ua

Чехия до 2025 года потратит 61 млн евро на восстановление Украины
Министерства иностранных дел и промышленности и торговли Чехии в среду представили программу помощи Украине на 2023-2025 годы, предусматривающую ежегодное выделение 500 миллионов чешских крон (20,3 миллиона евро).
Об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский.
Программа помощи включает гуманитарные, стабилизационные, восстановительные и экономические аспекты восстановления Украины.
«План предусматривает привлечение чешских компаний и решений, уже имеющих отличную репутацию в Украине. Мы хотим привлечь как частную сферу, так и некоммерческий сектор», — сказал Липовский.
Он добавил, что правительства Чехии и Украины обсудят дальнейшие шаги на совместном заседании в Киеве, которое анонсировалось ранее.
Ранее министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что его страна хотела быть лидером в послевоенном восстановлении Украины, и главной задачей является обеспечение для этого европейских финансов.
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