Чехия до 2025 года потратит 61 млн евро на восстановление Украины — Finance.ua
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Чехия до 2025 года потратит 61 млн евро на восстановление Украины

Казна и Политика
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Чехия до 2025 года потратит 61 млн евро на восстановление Украины
Чехия до 2025 года потратит 61 млн евро на восстановление Украины
Министерства иностранных дел и промышленности и торговли Чехии в среду представили программу помощи Украине на 2023-2025 годы, предусматривающую ежегодное выделение 500 миллионов чешских крон (20,3 миллиона евро).
Об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский.
Программа помощи включает гуманитарные, стабилизационные, восстановительные и экономические аспекты восстановления Украины.
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«План предусматривает привлечение чешских компаний и решений, уже имеющих отличную репутацию в Украине. Мы хотим привлечь как частную сферу, так и некоммерческий сектор», — сказал Липовский.
Он добавил, что правительства Чехии и Украины обсудят дальнейшие шаги на совместном заседании в Киеве, которое анонсировалось ранее.
Ранее министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что его страна хотела быть лидером в послевоенном восстановлении Украины, и главной задачей является обеспечение для этого европейских финансов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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