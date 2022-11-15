В Чехии на 20% сократилось количество временных виз, выданных украинцам — Finance.ua
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В Чехии на 20% сократилось количество временных виз, выданных украинцам

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Число временных защитных виз, выданных в Чехии беженцам из Украины, за последнюю неделю сократилось на 20% — до 2650. Об этом сообщает издание Radio Prague International.
По данным Министерства внутренних дел, в целом с начала российского вторжения в Украину было выдано 458 405 виз. Так, визы позволяют их владельцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию или рынку труда в стране.
«Беженцы должны явиться в иностранную полицию в течение трех дней после прибытия в Чехию. С начала войны эту процедуру прошли в общей сложности 583 510 украинцев. На прошлой неделе количество зарегистрированных сократилось примерно на 25% по сравнению с предыдущими семью днями и составило около 11 тысяч человек» , — говорится в сообщении.
Как отмечается, дети до 15 лет не должны регистрироваться.
Министр внутренних дел Вит Ракушан в начале ноября заявил, что около 20% украинских беженцев уже вернулись в свою страну из Чехии. Однако к зиме некоторые украинцы могут вернуться в страны Европейского Союза, где им выданы временные визы.
По материалам:
УНН
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