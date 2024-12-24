Штраф за аванс: когда работодателя могут наказать — Finance.ua

Штраф за аванс: когда работодателя могут наказать Сегодня 16:04 — Личные финансы

Штраф за аванс: когда работодателя могут наказать

Зарплата является важным аспектом трудовых отношений, который регулируется действующим законодательством Украины. Обычно ее разбивают на два платежа: аванс и основную выплату. Более того, в Украине, если работодатель отказывается предоставить аванс и выплачивает зарплату одним платежом, ему грозит штраф.

Как пишет Новости. Live, о том, должен ли работодатель предоставлять аванс работникам и когда его нужно выплачивать, говорится в законе Украины « Об оплате труда ».

Заработная плата должна выплачиваться в установленные законодательством сроки, которые гарантируют регулярность и своевременность платежей для работников. Деньги должны поступать:

в рабочие дни;

дважды в месяц;

с интервалом, не превышающим шестнадцать календарных дней;

не позднее чем через семь дней после завершения месяца, за который производится выплата.

ст. 24 ЗУ «Об оплате труда». То есть, согласно законодательству, работодатели не имеют права выплачивать всю сумму заработной платы единовременно по истечении месяца, а должны обеспечивать получение аванса к основному расчету. Это указано в ст. 115 КЗоТ

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Аванс — это оплата труда за первую половину месяца. То есть деньги должны поступать работнику за первые 15 дней, независимо от того, сколько дней в месяце. Например, если работнику за декабрь 2024 начислено 30 000 грн, распределение выплат может выглядеть так:

22 декабря — аванс в сумме 13 000 грн;

07 января — остальная часть заработной платы 17 000 грн.

Сумма заработной платы за первую половину месяца не должна быть меньше оплаты фактически отработанного времени на основе тарифной ставки (должностного оклада).

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Если день выплаты приходится на выходной, то согласно ст. 24 Закона Украины «Об оплате труда» заработную плату выплачивают накануне выходного дня.

Могут ли наказать работодателя, который не выплачивает аванс работникам

Еще в 2010 году Министерство труда и социальной политики Украины в своем письме подчеркивало, что выплата заработной платы только один раз в месяц, даже с согласия работника, является нарушением трудового законодательства.

Кроме того, согласно ст. 265 КЗоТ , за нарушение сроков выплаты заработной платы предусмотрен штраф в размере трех минимальных зарплат, определенных на момент выявления нарушения, то есть 24 000 грн по состоянию на 2024 год.

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