Что такое тринадцатая зарплата и когда ее выплачивают — Finance.ua

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Что такое тринадцатая зарплата и когда ее выплачивают

Личные финансы
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Что такое тринадцатая зарплата и когда ее выплачивают
Что такое тринадцатая зарплата и когда ее выплачивают
Тринадцатая зарплата, которую также называют годовым вознаграждением или премией, выплачивается работникам по итогам работы за год. Обычно ее начисляют в декабре или в начале января, что и стало причиной такого названия. Однако выплата может прийти и позже.

Что такое тринадцатая зарплата

13-я зарплата — это поощрительная выплата, которую получают работники по итогам их работы за год. Эти деньги могут стать приятным бонусом в канун новогодних праздников или пополнить бюджет работника после них.
Согласно части 3 статьи 2 Закона Украины «Об оплате труда», премии и годовые вознаграждения относятся к составу заработной платы как поощрительные выплаты. Их порядок и размеры могут определяться:
  • в коллективном договоре;
  • в положениях предприятия, согласованных с профсоюзом или представителем трудового коллектива.
Следовательно, каждое предприятие должно иметь внутренний порядок выплаты годовой премии, где подробно прописаны условия, механизм расчета и сроки выплат.

Какой размер тринадцатой зарплаты

При исчислении размера выплаты учитывают следующие моменты:
  • праздничные дни;
  • отпуск (основной или дополнительный);
  • отпуск по уходу за ребенком;
  • отсутствие на работе по болезни (больничные);
  • больничные, связанные с несчастным случаем или профессиональным заболеванием.
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В большинстве случаев 13-я зарплата формируется как одна двенадцатая от годового заработка за каждый месяц работы.
К примеру, если работник европейской компании получает месячный оклад в 2 400 евро и отработал 10 месяцев в течение года, сумма его годовой премии составит:
2400÷12×10 = 2000 евро.
Если работник отработал полный календарный год, то размер 13-й зарплаты будет равен его месячному окладу, то есть в этом случае он получит 2 500 евро.
Следует также помнить, что 13-я зарплата включается в фонд оплаты труда как поощрительная или компенсационная выплата, поэтому подлежит налогообложению на общих основаниях в соответствии с нормами Налогового кодекса.
По материалам:
Novyny.live
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