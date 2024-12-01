Что такое тринадцатая зарплата и когда ее выплачивают — Finance.ua

Что такое тринадцатая зарплата и когда ее выплачивают Сегодня 10:11 — Личные финансы

Что такое тринадцатая зарплата и когда ее выплачивают

Тринадцатая зарплата, которую также называют годовым вознаграждением или премией, выплачивается работникам по итогам работы за год. Обычно ее начисляют в декабре или в начале января, что и стало причиной такого названия. Однако выплата может прийти и позже.

Что такое тринадцатая зарплата

13-я зарплата — это поощрительная выплата, которую получают работники по итогам их работы за год. Эти деньги могут стать приятным бонусом в канун новогодних праздников или пополнить бюджет работника после них.

Согласно части 3 статьи 2 Закона Украины «Об оплате труда», премии и годовые вознаграждения относятся к составу заработной платы как поощрительные выплаты. Их порядок и размеры могут определяться:

в коллективном договоре;

в положениях предприятия, согласованных с профсоюзом или представителем трудового коллектива.

Следовательно, каждое предприятие должно иметь внутренний порядок выплаты годовой премии, где подробно прописаны условия, механизм расчета и сроки выплат.

Какой размер тринадцатой зарплаты

При исчислении размера выплаты учитывают следующие моменты:

праздничные дни;

отпуск (основной или дополнительный);

отпуск по уходу за ребенком;

отсутствие на работе по болезни (больничные);

больничные, связанные с несчастным случаем или профессиональным заболеванием.

В большинстве случаев 13-я зарплата формируется как одна двенадцатая от годового заработка за каждый месяц работы.

К примеру, если работник европейской компании получает месячный оклад в 2 400 евро и отработал 10 месяцев в течение года, сумма его годовой премии составит:

2400÷12×10 = 2000 евро.

Если работник отработал полный календарный год, то размер 13-й зарплаты будет равен его месячному окладу, то есть в этом случае он получит 2 500 евро.

Следует также помнить, что 13-я зарплата включается в фонд оплаты труда как поощрительная или компенсационная выплата, поэтому подлежит налогообложению на общих основаниях в соответствии с нормами Налогового кодекса.

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