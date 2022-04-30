Шмыгаль рассказал о новых договоренностях по поддержке Украины — Finance.ua

Премьер-министр напомнил, что среди важнейших решений — принятие ЕС решения об отмене пошлин и ограничительных мер для украинской продукции.
«Почти половина нашего экспорта идет в Европу, а потому это очень мощный шаг для поддержки украинской экономики. Благодарны за это», — подчеркнул премьер-министр.
Также глава правительства напомнил, что достигнуты договоренности и ведутся активные переговоры с Польшей, Литвой, Германией, Болгарией, Румынией об использовании портовой инфраструктуры этих стран для экспорта украинской продукции. Кроме этого, Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о конфискации российских активов.
«Уверен, что на этот запрос будет получен быстрый положительный ответ. После этого российскую армию в Украине будет ждать еще больше крайне неприятных сюрпризов, ведь большая часть этой помощи — это современное оружие», — подчеркнул премьер-министр. По его словам, этими договоренностями не исчерпывается список того, что Украине удалось достичь на международном уровне. Каждое решение и любая договоренность, как отметил премьер, приближают победу Украины.