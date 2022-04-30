Шмыгаль рассказал о новых договоренностях по поддержке Украины — Finance.ua

Шмыгаль рассказал о новых договоренностях по поддержке Украины

Сегодня 12:19 — Казна и Политика

Шмыгаль рассказал о новых договоренностях по поддержке Украины, dspolt.ro

В течение недели международными партнерами Украины было принято много важных решений в поддержку нашего государства.

Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

«На этой неделе есть много новостей о взаимодействии с нашими союзниками и международными партнерами. Договоренности по поддержке для нашего государства», — сказал Шмыгаль.

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Премьер-министр напомнил, что среди важнейших решений — принятие ЕС решения об отмене пошлин и ограничительных мер для украинской продукции.

«Почти половина нашего экспорта идет в Европу, а потому это очень мощный шаг для поддержки украинской экономики. Благодарны за это», — подчеркнул премьер-министр.

Также глава правительства напомнил, что достигнуты договоренности и ведутся активные переговоры с Польшей, Литвой, Германией, Болгарией, Румынией об использовании портовой инфраструктуры этих стран для экспорта украинской продукции. Кроме этого, Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о конфискации российских активов.

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«Средства, вырученные от их продаж, пойдут на поддержку и восстановление Украины», — сказал Шмыгаль.

Также законодатели США поддержали законопроект о ленд-лизе для Украины. Это второй раз за всю мировую историю.

В числе главных событий недели Премьер-министр отметил запрос Президента США Джо Байдена у Конгресса дополнительных 33 млрд долларов для Украины.

«Уверен, что на этот запрос будет получен быстрый положительный ответ. После этого российскую армию в Украине будет ждать еще больше крайне неприятных сюрпризов, ведь большая часть этой помощи — это современное оружие», — подчеркнул премьер-министр. По его словам, этими договоренностями не исчерпывается список того, что Украине удалось достичь на международном уровне. Каждое решение и любая договоренность, как отметил премьер, приближают победу Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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