Украина получит очередную финансовую помощь от ЕС — Finance.ua

Украина получит очередную финансовую помощь от ЕС

Сегодня 12:44 — Казна и Политика

Украина получит очередную финансовую помощь от ЕС

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен новую финансовую поддержку Украины и пакет санкций против России.

Об этом Глава государства сообщил в своем Twitter

«Пообщался с Урсулой фон дер Ляен. Поблагодарил за решение ЕК отменить тарифы и квоты на украинскую промышленную и агропродукцию. Обсудили дальнейшую финподдержку, в том числе макрофинансовую помощь», — говорится в сообщении.

Также президент Европейской комиссии рассказала о подготовке 6-го пакета санкций, который должен включаться в эмбарго на нефть.

Справка Finance.ua:

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