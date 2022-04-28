Украина получит очередную финансовую помощь от ЕС — Finance.ua
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Украина получит очередную финансовую помощь от ЕС

Сегодня 12:44Казна и Политика
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Украина получит очередную финансовую помощь от ЕСУкраина получит очередную финансовую помощь от ЕС
Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен новую финансовую поддержку Украины и пакет санкций против России.
Об этом Глава государства сообщил в своем Twitter.
«Пообщался с Урсулой фон дер Ляен. Поблагодарил за решение ЕК отменить тарифы и квоты на украинскую промышленную и агропродукцию. Обсудили дальнейшую финподдержку, в том числе макрофинансовую помощь», — говорится в сообщении.
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Также президент Европейской комиссии рассказала о подготовке 6-го пакета санкций, который должен включаться в эмбарго на нефть.

Справка Finance.ua:

  • палата представителей США приняла символический законопроект, призывающий президента Джо Байдена продать замороженные предметы роскоши российских подсанкционных олигархов, а средства направить на помощь Украине;
  • Украина обратилась к МВФ по поводу поддержки в покрытии финансового дефицита для сохранения функционирования экономики в размере $5 млрд в месяц на ближайшие три месяца, и МВФ поможет в сборе этих средств;
  • Киевский городской голова Виталий Кличко и первый мэр Гамбурга Петер Ченчер подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее предоставление помощи для восстановления украинской столицы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНН
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