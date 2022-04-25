Гамбург надасть допомогу для відбудови Києва – Кличко — Finance.ua
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Гамбург надасть допомогу для відбудови Києва – Кличко

Вчора 05:05Казна та Політика
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Київський міський голова Віталій Кличко та перший мер Гамбурга Петер Ченчер підписали угоду про співпрацю, яка передбачає надання допомоги для відбудови української столиці.
Про це очільник Києва повідомив у Facebook.
«З першим мером Вільного та ганзейського міста Гамбург Петером Ченчером ми підписали „Угоду заради солідарності та майбутнього“. Ідеться про ефективну співпрацю між нашими містам і насамперед надання Гамбургом допомоги для відбудови Києва. Для цього будуть визначені конкретні проєкти», — зазначив міський голова.
Окрім цього, за його словами, Гамбург збільшить зусилля щодо надання гуманітарної допомоги Україні й окремо зосередиться на особливих потребах Києва.
Своєю чергою, перший мер Гамбурга зазначив, що Київ як столиця має особливе значення у боротьбі з російською агресією, а також у боротьбі за мир і свободу в Європі.
«Через прямі зв’язки з мером Києва ми можемо цілеспрямовано допомагати та гнучко реагувати на нагальні проблеми. Я звертаюсь до підприємств Гамбурга, а також усіх мешканців нашого міста підтримати народ України і допомогти йому!» — підкреслив Ченчер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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