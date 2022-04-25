Гамбург надасть допомогу для відбудови Києва – Кличко — Finance.ua

«З першим мером Вільного та ганзейського міста Гамбург Петером Ченчером ми підписали „Угоду заради солідарності та майбутнього“. Ідеться про ефективну співпрацю між нашими містам і насамперед надання Гамбургом допомоги для відбудови Києва. Для цього будуть визначені конкретні проєкти», — зазначив міський голова.
Окрім цього, за його словами, Гамбург збільшить зусилля щодо надання гуманітарної допомоги Україні й окремо зосередиться на особливих потребах Києва.
Своєю чергою, перший мер Гамбурга зазначив, що Київ як столиця має особливе значення у боротьбі з російською агресією, а також у боротьбі за мир і свободу в Європі.
«Через прямі зв’язки з мером Києва ми можемо цілеспрямовано допомагати та гнучко реагувати на нагальні проблеми. Я звертаюсь до підприємств Гамбурга, а також усіх мешканців нашого міста підтримати народ України і допомогти йому!» — підкреслив Ченчер.