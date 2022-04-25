Гамбург надасть допомогу для відбудови Києва – Кличко — Finance.ua

Гамбург надасть допомогу для відбудови Києва – Кличко

Вчора 05:05 — Казна та Політика

Київський міський голова Віталій Кличко та перший мер Гамбурга Петер Ченчер підписали угоду про співпрацю, яка передбачає надання допомоги для відбудови української столиці.

Про це очільник Києва повідомив у Facebook.

«З першим мером Вільного та ганзейського міста Гамбург Петером Ченчером ми підписали „Угоду заради солідарності та майбутнього“. Ідеться про ефективну співпрацю між нашими містам і насамперед надання Гамбургом допомоги для відбудови Києва. Для цього будуть визначені конкретні проєкти», — зазначив міський голова.

Окрім цього, за його словами, Гамбург збільшить зусилля щодо надання гуманітарної допомоги Україні й окремо зосередиться на особливих потребах Києва.

Своєю чергою, перший мер Гамбурга зазначив, що Київ як столиця має особливе значення у боротьбі з російською агресією, а також у боротьбі за мир і свободу в Європі.

«Через прямі зв’язки з мером Києва ми можемо цілеспрямовано допомагати та гнучко реагувати на нагальні проблеми. Я звертаюсь до підприємств Гамбурга, а також усіх мешканців нашого міста підтримати народ України і допомогти йому!» — підкреслив Ченчер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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