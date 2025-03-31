Открытие неба: в Украине упростили условия предоставления разрешений на полеты гражданских самолетов — Finance.ua

Открытие неба: в Украине упростили условия предоставления разрешений на полеты гражданских самолетов Сегодня 12:17 — Казна и Политика

Открытие неба: в Украине упростили условия предоставления разрешений на полеты гражданских самолетов

Кабинет Министров внес изменения в Положение об использовании воздушного пространства Украины с целью приведения его в соответствие с украинским законодательством.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, правительство внесло изменения в Положение об использовании воздушного пространства Украины с целью приведения его в соответствие с Законом Украины № 3007-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития авиации общего назначения, адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в сфере гражданской авиации, установления дополнительных механизмов осуществления эффективного контроля за обеспечением безопасности авиации».

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Внесенными изменениями упрощены условия предоставления разрешений на выполнение полетов гражданским воздушным судам.

Также возложена ответственность по вопросам запрета вылета воздушного судна с аэродрома Украины, прилета воздушного судна на аэродром Украины или пролета по территории Украины на органы объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения.

Напомним, Украина сейчас ведет переговоры с европейскими авиационными авиакомпаниями по возобновлению авиасообщения, которое было приостановлено по всей стране после вторжения россии в 2022 году.

Аэропорт во Львове, который имеет два терминала и до войны мог обслуживать до 3000 пассажиров в час, рассматривают в первую очередь в плане возобновления авиасообщения. Но конкретные сроки никто из чиновников не называет, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.

По «оптимистическому сценарию» международный аэропорт «Львов» имени короля Даниила Галицкого (LWO) может возобновить полеты в конце весны или в начале лета.

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