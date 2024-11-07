Полеты с Украины возобновят в начале 2025 года: какие рассматривают аэропорты — Finance.ua

Полеты с Украины возобновят в начале 2025 года: какие рассматривают аэропорты Сегодня 15:04 — Казна и Политика

Полеты с Украины возобновят в начале 2025 года: какие рассматривают аэропорты

Полеты в одном из украинских аэропортов — «Львов» или «Борисполь» — возобновятся до конца января 2025 года.

Об этом заявил старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон на 10-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) в Киеве в четверг.

«Думаю, если нам повезет, то в январе (2025 года. — Ред.) у нас будет пять или шесть авиакомпаний, которые захотят летать (из Украины. — Ред.)», — сказал Эллисон.

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По его словам, обеспечить механизмы страхования для авиации будет проще, если самолеты начнут летать из аэропорта «Львов», но президент Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы первым был открыт международный аэропорт «Борисполь».

«Президент возненавидит меня за то, что я это сказал, потому что он сфокусирован на „Борисполе“, однако начальный фокус — „Львов“. Семь минут полета от Польши», — сказал старший партнер компании Marsh McLennan.

Он отметил, что пассажирские Airbus-320 и Boeing-737 также, как и небольшой пассажирский авиалайнер, потребуют страховки минимум на три четверти миллиарда долларов.

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По словам Эллисона, окончательное решение о полетах будут приниматься в Офисе президента. Оно будет зависеть от работы противовоздушной обороны, ситуации с безопасностью.

«Я продолжаю говорить, что Львов гораздо безопаснее Тель-Авива. Людям не нравится, когда я так говорю, но я говорю», — сказал он.

Ранее на правах анонимности источник в правительстве сообщил агентству «Интерфакс-Украина», что авиасообщение будет возобновлено до конца зимы 2025 года. Власти заняты поиском эффективных страховых механизмов. Рассматривают возобновление полетов из «Борисполя» или аэропорта «Львов». Президент Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль настаивают на «Борисполе», поскольку опасаются, что если первым будет запущен «Львов», аэропорт «Борисполь» до окончания действия военного положения запустить уже не удастся, сказал источник.

Справка Finance.ua:

ранее сообщалось, что Министерство развития общин и территорий при поддержке посольства США разработало «дорожную карту» открытия воздушного пространства Украины в условиях военного положения;

Украина официально начала переговоры с регуляторами США и Евросоюза о возобновлении пассажирских авиаперевозок. Также консультации проходят с администрацией гражданской авиации Израиля.



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