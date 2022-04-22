США хотят помочь Украине путем передачи замороженных активов центробанка рф — Finance.ua

США хотят помочь Украине путем передачи замороженных активов центробанка рф

Сегодня 21:31 — Казна и Политика

США хотят помочь Украине путем передачи замороженных активов центробанка рф

США думают о передаче более 300 млрд долларов замороженных активов центрального банка россии. Деньги будут направлены на восстановление Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

Однако, по словам министра финансов США Джанет Йеллен, последствия этого шага нужно взвесить.

Читайте также Замороженные российские активы можно использовать как репарации для Украины - Марченко

«Это очень важный шаг, и мы должны тщательно продумать последствия, прежде чем это делать. Я не хотела бы делать это необдуманно», — заявила Джанет Йеллен.

Она отметила, что восстановление Украины потребует огромных средств.

При этом передача замороженных активов вряд ли возможна без согласия конгресса. Также этот шаг США не предпримут без консультаций с союзниками.

Напомним, что Украина планирует создать фонд United24 для восстановления страны после российского вторжения и оценивает его необходимые объемы в $600 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.