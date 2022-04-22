США хотят помочь Украине путем передачи замороженных активов центробанка рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

США хотят помочь Украине путем передачи замороженных активов центробанка рф

Сегодня 21:31Казна и Политика
53
США хотят помочь Украине путем передачи замороженных активов центробанка рфСША хотят помочь Украине путем передачи замороженных активов центробанка рф
США думают о передаче более 300 млрд долларов замороженных активов центрального банка россии. Деньги будут направлены на восстановление Украины.
Об этом сообщает Bloomberg.
Однако, по словам министра финансов США Джанет Йеллен, последствия этого шага нужно взвесить.
Читайте также
«Это очень важный шаг, и мы должны тщательно продумать последствия, прежде чем это делать. Я не хотела бы делать это необдуманно», — заявила Джанет Йеллен.
Она отметила, что восстановление Украины потребует огромных средств.
При этом передача замороженных активов вряд ли возможна без согласия конгресса. Также этот шаг США не предпримут без консультаций с союзниками.
Напомним, что Украина планирует создать фонд United24 для восстановления страны после российского вторжения и оценивает его необходимые объемы в $600 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Діло
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.