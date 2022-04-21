Замороженные российские активы можно использовать как репарации для Украины - Марченко — Finance.ua

Замороженные российские активы можно использовать как репарации для Украины - Марченко

Сегодня 10:39 — Казна и Политика

Украина рассчитывает, что репарации по восстановлению ее инфраструктуры после войны будут обеспечиваться, в том числе, из замороженных активов российской федерации за рубежом.

Об этом сообщил в среду в Вашингтоне министр финансов Украины Сергей Марченко.

«Конечно, мы рассчитываем на замороженные российские активы как часть репараций», — отметил министр.

Он также отметил, что поступления средств для восстановления разрушенной инфраструктуры Украины могут быть обеспечены за счет дополнительных финансовых мер против россии. «Эти вопросы дискутируются», — сообщил Марченко.

На вопрос Укринформа, о каких суммах идет речь, если говорить о послевоенном восстановлении, он ответил: «Это сотни миллиардов долларов».

В то же время, министр отметил, что украинская правительственная делегация, прибывшая на этой неделе в США в период весенних собраний МВФ и Всемирного банка, сосредоточена на консолидации международной поддержки Украины. По его словам, сейчас внимание сфокусировано на обеспечении неотложных потребностей, организации всех видов помощи Украине, в том числе, финансовой. Это необходимо, прежде всего, для бесперебойного обеспечения бюджетных выплат, начисления пенсий, функционирования больниц и т.д.

«Ключевая потребность для нас — привлечь средства, чтобы люди не чувствовали, что идет война», — отметил министр. Однако приоритетным, по его словам, является обеспечение победы, что, в первую очередь, предполагает финансирование потребностей армии.

С этой целью, по его словам, проводится интенсивная работа с международными партнерами и финансовыми институциями. В этой связи он назвал «чрезвычайно важной» роль МВФ и Всемирного банка.

«Это — инструмент доверия. Многие страны доверяют этим институциям и считают, если эти учреждения создали определенный механизм для поддержки Украины, то они также готовы присоединяться к нему», — пояснил министр.

Он отметил, что средства от иностранных партнеров привлекаются на разных условиях, однако приоритетным считается получение грантов. Кроме того, по его словам, Украина хочет получить часть специальных прав заимствований, которые страны получили в 2021 году после пандемии COVID-19 и не использовали. Для украинской стороны сейчас также приемлемы кредиты на льготных условиях, в частности, на срок 15 лет под 1%.

Министр подчеркнул, что обеспечиваются определенные инструменты для этого. К примеру, МВФ создал специальный административный счет для привлечения грантов и вкладов других стран. Всемирный банк также создал трастфонд. Кроме того, по словам Марченко, это взаимодействие происходит и на двусторонней основе с отдельными странами.

Еще один инструмент привлечения средств — это выпуск в Украине военных облигаций.

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