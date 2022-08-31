Шмыгаль рассказал, как страна готовится к зиме — Finance.ua
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Шмыгаль рассказал, как страна готовится к зиме

Казна и Политика
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Шмыгаль рассказал, как страна готовится к зиме
Шмыгаль рассказал, как страна готовится к зиме
Правительство заверило, что к нынешнему отопительному сезону подготовилось максимально. В частности, уже удалось накопить втрое больше угля, чем в прошлом году, а шахты работают в постоянном режиме.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
«Вопрос энергетического сектора и подготовки к отопительному сезону — сейчас ключевой приоритет правительственной команды. По состоянию на конец августа нам удалось накопить на складах 2 млн тонн угля. Это почти в три раза больше, чем на соответствующую дату в прошлом году. Украинские шахты работают 24/7. Формируем все возможные резервы», — отметил он.
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Также Кабмин уверяет, что не возникнет проблем с газом.
«По состоянию на конец августа вышли на показатель 13 млрд кубометров в наших подземных хранилищах. За последний месяц было закачано более 1 млрд кубических метров. Мы активно ведем переговоры с нашими международными партнерами по получению средств на дополнительные закупки «голубого топлива», — отметил чиновник.
Шмыгаль также сообщил, что правительство Норвегии планирует выделить не менее 200 млн евро на соответствующую поддержку Украины.
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«В то же время, мы говорим и о передаче физических объемов газа, а не только о средствах на его закупку на европейских биржах», — отметил он.
По словам чиновника, тарифы для населения остаются без изменений.
«Правительство согласовало 605 производителям тепловой энергии фиксированные объемы газа для отопления и горячего водоснабжения на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Цена — 7 грн. 42 копейки так же остается без изменений. Это позволит зимой обеспечить стабильные поставки тепла в дома наших граждан», — подчеркнул Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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