Шмыгаль рассказал, как страна готовится к зиме — Finance.ua

Шмыгаль рассказал, как страна готовится к зиме Сегодня 16:14 — Казна и Политика

Шмыгаль рассказал, как страна готовится к зиме

Правительство заверило, что к нынешнему отопительному сезону подготовилось максимально. В частности, уже удалось накопить втрое больше угля, чем в прошлом году, а шахты работают в постоянном режиме.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«Вопрос энергетического сектора и подготовки к отопительному сезону — сейчас ключевой приоритет правительственной команды. По состоянию на конец августа нам удалось накопить на складах 2 млн тонн угля. Это почти в три раза больше, чем на соответствующую дату в прошлом году. Украинские шахты работают 24/7. Формируем все возможные резервы», — отметил он.

Также Кабмин уверяет, что не возникнет проблем с газом.

«По состоянию на конец августа вышли на показатель 13 млрд кубометров в наших подземных хранилищах. За последний месяц было закачано более 1 млрд кубических метров. Мы активно ведем переговоры с нашими международными партнерами по получению средств на дополнительные закупки «голубого топлива», — отметил чиновник.

Шмыгаль также сообщил, что правительство Норвегии планирует выделить не менее 200 млн евро на соответствующую поддержку Украины.

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«В то же время, мы говорим и о передаче физических объемов газа, а не только о средствах на его закупку на европейских биржах», — отметил он.

По словам чиновника, тарифы для населения остаются без изменений.

«Правительство согласовало 605 производителям тепловой энергии фиксированные объемы газа для отопления и горячего водоснабжения на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Цена — 7 грн. 42 копейки так же остается без изменений. Это позволит зимой обеспечить стабильные поставки тепла в дома наших граждан», — подчеркнул Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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