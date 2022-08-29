Минэнерго Украины прогнозирует снижение потребления газа в отопительном сезоне на 40% — Finance.ua

Минэнерго Украины прогнозирует снижение потребления газа в отопительном сезоне на 40%
Министерство энергетики Украины прогнозирует снижение потребления газа в осенне-зимнем отопительном периоде (ОЗП) 2022/2023 годов на 39,7% (на 7,7 млрд куб. м) по сравнению с прошлым — до 11,7 млрд куб. м.
Об этом сообщил народный депутат фракции «Голос» Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале.
По его данным, при разных сценариях прохождения отопительного сезона потребность страны в импорте газа составляет ориентировочно 3–4,9 млрд куб. м.
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Железняк также сообщил, что Верховной Раде в ближайшее время снова будет предложено проголосовать за направление кредита от Канады в размере CAD 450 млн (около $350 млн) на закупку природного газа.
Как сообщалось, Верховная Рада 15 августа не внесла в финальную редакцию поправок в госбюджет-2022 выделение НАК «Нафтогаз Украины» 12,7 млрд грн (около $350 млн) за счет кредита правительства Канады.
В то же время 17 августа министерство финансов Канады отдельно отметило, что предоставленное Украине финансирование имеет целевую направленность — закупку топлива для обеспечения отопления. Минфин Украины 18 августа сообщил, что кредит на льготных условиях от Канады поступил в государственный бюджет страны.
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