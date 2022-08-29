Самая холодная зима за последние десятилетия: в «Нафтогазе» рассказали, что украинцев ждет в отопительном сезоне — Finance.ua

Самая холодная зима за последние десятилетия: в «Нафтогазе» рассказали, что украинцев ждет в отопительном сезоне Сегодня 10:01 — Личные финансы

Самая холодная зима за последние десятилетия: в «Нафтогазе» рассказали, что украинцев ждет в отопительном сезоне

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что температура в помещениях этой зимой будет примерно на 4 градуса ниже нормы, а отопительный сезон начнется позже и закончится раньше обычного.

Об этом Витренко рассказал в интервью The Guardian

По словам главы «Нафтогаза», украинцев, вероятно, ждет самая холодная зима за последние десятилетия.

Он отметил, что температура в помещениях будет установлена ​​на уровне 17-18°C, что примерно на четыре градуса ниже нормы, и посоветовал людям запастись одеялами и теплой одеждой на случай, если температура на улице упадет ниже −10С.

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По словам Витренко, отопительный сезон в этом году наступит позже и закончится раньше обычного.

«Без (западной) финансовой поддержки нам не будет хватать газа, а это будет означать, что у нас будут очень высокие риски выхода из строя энергосистемы», — сказал глава «Нафтогаза».

Он сообщил, что Украине нужно около 10 миллиардов долларов на импорт газа.

По мнению Витренко, союзники Украины понимают эту необходимость, но он не может быть уверен, что Украина получит средства, потому что «очень трудно быть уверенным во время войны».

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Он также отметил, что текущие расчеты могут измениться, если, например, россия нацелится на важную газовую инфраструктуру Украины, электростанции или объекты по добыче газа.

Издание напоминает, что около 50% газовых месторождений Украины находятся в Харьковской области, недалеко от линии фронта.

Витренко сообщил, что на случай атак россии на газовую инфраструктуру или объекты газодобычи Украина готовит аварийные комплекты, которые могут обслуживать до 200 000 человек, включая мобильные котельные, мобильные тепловые пункты и дизельные электрогенераторы.

«Если такой крупный город, как Киев или Харьков (отрежут), конечно, (комплектов) будет недостаточно, но в некоторых небольших городах эти аварийные комплекты будут иметь значение», — сказал Витренко, добавив, что все зависит от масштаба ущерба.

Справка Finance.ua:

Ранее советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль сообщала, что этот отопительный сезон будет для Украины очень сложным. Однако в Министерстве энергетики говорят, что газа для бытового потребления должно хватить;

правительство планирует закупить резервный объем оборудования для временного обеспечения теплом, энергией и водой в случае повреждения вражескими обстрелами объектов критической инфраструктуры во время отопительного сезона;

городской голова Киева Виталий Кличко попросил каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла. Он не исключает, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма — 21 градус, а может быть 19 или 18.



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Українська правда По материалам:

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