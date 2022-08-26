Как украинцы оплачивают коммунальные услуги в военное время — Finance.ua

Как украинцы оплачивают коммунальные услуги в военное время Сегодня 12:01 — Личные финансы

Как украинцы оплачивают коммунальные услуги в военное время

Еще до вторжения россии украинцы накопили огромную задолженность за коммунальные услуги. По данным Госстата, долги за коммуналку по состоянию на 1 января 2022 достигли 81,4 млрд грн.

Об этом пишет Фокус.

Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг, называет такие факторы, которые привели к такой ситуации:

низкая платежеспособность украинцев;

высокие коммунальные тарифы;

плохая финансовая дисциплина среди тех, кто имеет возможность платить за коммуналку;

низкое качество коммунальных услуг;

отсутствие государственной тарифной политики и программ поддержки потребителя коммунальных услуг.

Люди с низкими и средними доходами часто более ответственно относятся к своим обязательствам, тогда как есть немало примеров накопления больших долгов вполне платежеспособными собственниками дорогой недвижимости с большой площадью. Есть случаи, когда за коммунальные услуги не платят годами, а сумма долга исчисляется сотнями тысяч или даже миллионами гривен.

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«Уровень неплатежей за коммунальные услуги в Украине окончательно неизвестен, потому что данные не публикуются с февраля 2022 года, — комментирует нынешнюю ситуацию Олег Попенко. — Но исходя из моих расчетов, задолженность за жилищно-коммунальные услуги, вероятно, составляет гораздо больше 100 млрд грн».

По мнению Попенко, такой уровень платежей критический для коммунального сектора.

Очевидно, ухудшение вызвано тем, что люди, спасаясь от войны, покинули дома и забыли о своих платежках.

Однако кое-где уже наблюдаются признаки улучшения. «После освобождения Киевской, Черниговской и Сумской областей многие вернулись домой. Соответственно, с апреля-мая 2022 года уровень оплат начал увеличиваться и на сегодняшний день у многих ОСМД уже достигает довоенных показателей», — добавляет Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети «Опора».

В ситуации военного положения власти Украины пошли на ряд уступок для потребителей коммунальных услуг:

Верховная Рада приняла закон № 7427, запрещающий повышение коммунальных тарифов для населения во время действия военного положения в Украине и шесть месяцев после его окончания;

Верховная Рада приняла закон № 7531, запрещающий взыскание с населения долгов за коммуналку.

«Запрет взыскания долгов за коммуналку помогает простым украинцам пройти сложные времена, потому что только официально более 5 млн украинцев потеряли работу, — комментирует ситуацию Олег Попенко. — Но коммунальный сектор сейчас переживает крайне непростые времена и вынужден работать себе в убыток». Эксперт добавляет, что ранее коммунальщики решали вопросы неплатежей путем повышения тарифов, а поскольку сейчас это невозможно, они выживают благодаря дотациям из местных бюджетов.

Смягчение требований к платежной дисциплине в военное время не означает списание долгов. Задолженность, хоть и без штрафных санкций, все же придется погасить по окончании войны в полном объеме.

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Фокус По материалам:

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