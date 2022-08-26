Как украинцы оплачивают коммунальные услуги в военное время — Finance.ua

Как украинцы оплачивают коммунальные услуги в военное время
Еще до вторжения россии украинцы накопили огромную задолженность за коммунальные услуги. По данным Госстата, долги за коммуналку по состоянию на 1 января 2022 достигли 81,4 млрд грн.
Об этом пишет Фокус.
Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг, называет такие факторы, которые привели к такой ситуации:
- низкая платежеспособность украинцев;
- высокие коммунальные тарифы;
- плохая финансовая дисциплина среди тех, кто имеет возможность платить за коммуналку;
- низкое качество коммунальных услуг;
- отсутствие государственной тарифной политики и программ поддержки потребителя коммунальных услуг.
Люди с низкими и средними доходами часто более ответственно относятся к своим обязательствам, тогда как есть немало примеров накопления больших долгов вполне платежеспособными собственниками дорогой недвижимости с большой площадью. Есть случаи, когда за коммунальные услуги не платят годами, а сумма долга исчисляется сотнями тысяч или даже миллионами гривен.
«Уровень неплатежей за коммунальные услуги в Украине окончательно неизвестен, потому что данные не публикуются с февраля 2022 года, — комментирует нынешнюю ситуацию Олег Попенко. — Но исходя из моих расчетов, задолженность за жилищно-коммунальные услуги, вероятно, составляет гораздо больше 100 млрд грн».
По мнению Попенко, такой уровень платежей критический для коммунального сектора.
Очевидно, ухудшение вызвано тем, что люди, спасаясь от войны, покинули дома и забыли о своих платежках.
Однако кое-где уже наблюдаются признаки улучшения. «После освобождения Киевской, Черниговской и Сумской областей многие вернулись домой. Соответственно, с апреля-мая 2022 года уровень оплат начал увеличиваться и на сегодняшний день у многих ОСМД уже достигает довоенных показателей», — добавляет Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети «Опора».
В ситуации военного положения власти Украины пошли на ряд уступок для потребителей коммунальных услуг:
- Верховная Рада приняла закон № 7427, запрещающий повышение коммунальных тарифов для населения во время действия военного положения в Украине и шесть месяцев после его окончания;
- Верховная Рада приняла закон № 7531, запрещающий взыскание с населения долгов за коммуналку.
«Запрет взыскания долгов за коммуналку помогает простым украинцам пройти сложные времена, потому что только официально более 5 млн украинцев потеряли работу, — комментирует ситуацию Олег Попенко. — Но коммунальный сектор сейчас переживает крайне непростые времена и вынужден работать себе в убыток». Эксперт добавляет, что ранее коммунальщики решали вопросы неплатежей путем повышения тарифов, а поскольку сейчас это невозможно, они выживают благодаря дотациям из местных бюджетов.
Смягчение требований к платежной дисциплине в военное время не означает списание долгов. Задолженность, хоть и без штрафных санкций, все же придется погасить по окончании войны в полном объеме.
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