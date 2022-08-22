Цифры Независимости: сколько платят украинцы за коммунальные услуги — Finance.ua

Цифры Независимости: сколько платят украинцы за коммунальные услуги Сегодня 10:01 — Личные финансы

Цифры Независимости: сколько платят украинцы за коммунальные услуги

В этом году День Независимости Украины важный и особенный как никогда. Ведь каждый день наши защитники и защитницы ведут борьбу с российскими оккупантами, посягающими на наши земли, жизнь, финансы и независимость.

Агрессор постоянно маневрирует и лжет: о нашей истории, достижениях, военных, экономике, и даже о повседневной жизни обычных украинцев. Именно поэтому ко Дню Независимости мы подготовили серию новостей, в которых будем рассказывать о самых интересных цифрах, которые были рядом с украинцами из года в год. Цифры независимости. В этой новости поговорим о коммунальных услугах.

Украинцы тратят на коммунальные услуги около 13% своего ежемесячного дохода. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. В 2022 году в связи с войной россии против Украины данных об оплате коммунальных услуг нет, но с 2000 по 2021 год украинцы заплатили 1,049 трлн гривен за жилищно-коммунальные услуги.

Так, в 2021 году, по данным Госстата, украинцы заплатили 214,9 млрд грн за коммуналку. В то же время сумма задолженности составила 81,4 млрд грн. Больше всего долгов именно за поставку и распределение природного газа — 33,8 млрд грн. За месяц в 2021 году средние расходы семьи на коммунальные услуги составляли 3836 грн. Следует сказать, что средняя зарплата на начало 2021 года была на уровне 12 337 грн.

По итогам 2020 года украинцы задолжали 73,6 млрд грн за коммунальные услуги с учетом долгов предыдущих лет. Всего за услуги было уплачено 139,5 млрд гривен. В месяц украинская семья тратила в среднем 3,8 тыс. гривен со средней зарплатой в 10727 грн.

В 2019 году средняя зарплата была 9223 грн, а потребители оплатили 123,4 млрд грн (3 816 грн в среднем в месяц) за коммунальные услуги. Сумма долгов составила 63,7 млрд. грн.

В 2018 году население заплатило всего 88,8 млрд грн со средней зарплатой 7 711 грн. В 2017 году средний заработок составлял 6 тыс. грн, а расходы на коммуналку в среднем составляли 3.2 тыс. грн. Всего за год украинцы заплатили 75,9 млрд грн.

В 2016 году за потребленные услуги было уплачено 60 млрд грн, в то время как средняя зарплата была 4,3 тыс. гривен, а в месяц украинская семья в среднем тратила 3 200 гривен.

В 2015 году украинцы заплатили 48,5 млрд гривен. Тогда самый высокий уровень оплаты зафиксировали в Черкасской и Винницкой областях (119% и 118,8% соответственно), самый низкий — в Тернопольской области (68,8%). Средняя зарплата составила 3,4 тыс. грн.

В 2014-2011 общие расходы на коммунальные услуги не сильно отличались (36,4 млрд грн — 35,8 млрд грн). Но в 2014 году в среднем украинская семья тратила 950 грн в месяц, уже к 2011 году сумма снизилась вдвое — до 427 гривен. В 2014 году самый высокий уровень оплаты наблюдался в Винницкой и Ивано-Франковской областях (104,3 и 99,6% соответственно), а самый низкий — в Донецкой области (82,2%). В 2013 году самый высокий уровень оплаты зафиксировали в Ивано-Франковской, Винницкой и Львовской областях (102,4-102%), а самый низкий — в Луганской, Донецкой и Днепропетровской областях, а также в АР Крым — 95,8-97,3%. В 2012 году среди регионов самый высокий уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг наблюдался в Винницкой, Закарпатской, Житомирской областях и в Киеве (101,0-98,7%), а самый низкий — в Киевской, Тернопольской, Черновицкой и Луганской областях ( 92,9–94,7%).

В 2010 и 2009 годах украинцы заплатили 30,1 млрд грн и 25,7 млрд грн соответственно. Средние зарплаты на уровне 1,9 тыс. и 1,6 тыс. гривен. Самый высокий уровень оплаты за жилкомуслуги в 2010 году зафиксирован в Одесской и Винницкой областях и Киеве, самый низкий — в Закарпатской и Днепропетровской областях. В 2009 году население заключило 103,2 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на сумму 172,3 млн гривен.

В 2008, 2007 и 2006 годах украинцы со средними заплатами в 1,5 тыс., 1,1 тыс. и 864 грн заплатили за жилищно-коммунальные услуги 21,4 млрд, 17,6 млрд и 12 млрд гривен.

С 2000 по 2005 год украинцы потратили из семейного бюджета на «коммуналку» 43,2 млрд гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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