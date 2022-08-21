Цифры Независимости: стоимость связи в Украине, Польше, Чехии, Венгрии и Румынии — Finance.ua

Цифры Независимости: стоимость связи в Украине, Польше, Чехии, Венгрии и Румынии Сегодня 12:05 — Личные финансы

Цифры Независимости: стоимость связи в Украине, Польше, Чехии, Венгрии и Румынии

В этом году День Независимости Украины важен и особенно как никогда. Ведь каждый день наши защитники и защитницы ведут борьбу с российскими оккупантами, посягающими на наши земли, жизнь, финансы и независимость.

Агрессор постоянно маневрирует и лжет: о нашей истории, достижениях, военных, экономике, и даже о повседневной жизни обычных украинцев. Именно поэтому ко Дню Независимости Finance.ua подготовил серию новостей, в которых будем рассказывать о самых интересных цифрах, которые были рядом с украинцами из года в год. Цифры независимости. В этой новости поговорим о стоимости связи.

Оставаться на связи с родными — одна из самых главных потребностей украинцев. Мы собрали информацию о тарифах мобильных операторов стран, где находятся больше всего наших соотечественников, а также сравнили с украинскими тарифами.

В Украине самые популярные мобильные операторы — это Киевстар, Vodafone и lifecell. Каждый предлагает клиентам разные пакеты по предоплате и контракту. Абонентская плата зависит от многих показателей — количества звонков по Украине и за границу, количества смс сообщений, мобильного интернета.

Киевстар предлагает самый дешевый тариф за 75 гривен с безлимитными звонками в сети и 100 МБ Интернета. Самый дорогой тариф за 500 гривен в месяц с безлимитным Интернетом и звонками в сети. Еще в тарифе 750 минут на других мобильных операторов и 300 СМС.

Vodafone предлагает самый дешевый тариф стоимостью 135 гривен в месяц, содержащий 1000 минут на всех операторов, 10 ГБ интернета + безлимитные соцсети и 50 СМС. Самый дорогой тариф за 300 гривен. Он включает в себя безлимит интернета, безлимитные звонки на номера Vodafone и 400 минут на других операторов, 50 минут за границу и 50 СМС.

У lifecell самый дешевый тариф за 75 гривен с безлимитными звонками в сети и 7 ГБ интернета. Самый дорогой тарифный план компании стоимостью 300 гривен с безлимитом в сети, 30 ГБ интернета и 300 минут на другие номера.

Польша

В Польше два самых популярных мобильных оператора это T-Mobile и Orange.

T-Mobile

T-Mobile работает по всей Европе. Согласно польскому законодательству, каждая сим-карта должна быть официально зарегистрирована на ее владельца. Для этого при покупке стартового пакета нужно предоставить продавцу документ, удостоверяющий личность.

Компания предлагает следующие тарифы:

25 злотых (приблизительно 197 грн) на 30 дней. Звонки на мобильные и стационарные без ограничений, 10 ГБ Интернета;

25 + 5 (приблизительно 236 грн) злотых на 30 дней. В тариф входят 10 ГБ интернета, безлимитные звонки, SMS и ММС, а также не лимитированный просмотр видео на сайтах определенного списка;

5 злотых (около 39 грн) на 5 дней. Тариф включает в себя безлимитные звонки, СМС и ММС, а также 1 ГБ интернета;

Orange

Этого мобильного оператора выбирает в основном молодежь. Он часто запускает программы лояльности и дает конкурентные предложения для постоянных друзей. Сейчас оператор каждому гражданину Украины предоставляет SIM-карту, где есть 100 минут на звонки в Украину, бесплатные разговоры по стране, сообщения в Польше и 30 ГБ Интернета. После бесплатного месяца можно подключить тариф «Без лимита». Он предоставляет безлимитные звонки, СМС, ММС и 30 ГБ Интернета. Стоимость — 30 злотых.

Украинцы и другие иностранцы могут купить следующие стартовые пакеты:

Standardowy starter. Стоимость стартового пакета — 5 злотых. Сначала пользователю предоставляется 6 ГБ Интернета на 14 дней и 5 злотых в 31 день. Стандартные условия предполагают наличие тарифного плана «Orange free na kartę», в пределах которого минута разговора стоит 0,4 злотых, SMS — 0,25 злотых, MMS — 0,4 злотых, а каждые 100 кБ Интернета — 0,01 злотых;

Zawsze bez limitu. Этот стартовый пакет можно купить за 5 злотых. Пользователь получает 6 ГБ Интернета на 14 дней и 5 злотых — на 31 день. Уникальность этого стартового пакета заключается в том, что за каждый 1 злотый, которым пополнили счет, пользователю предоставляется один день неограниченных звонков, SMS и MMS + 0,5 ГБ.

30 ГБ и без ограничения. Стоимость стартера составляет 30 злотых. После регистрации SIM-карты автоматически запускается предложение «звонки, SMS и MMS без ограничения для всех + 30 ГБ» на 31 день. Услуга обновляется автоматически ежемесячно при пополнении основного счета на сумму не менее 30 злотых.

Чехия

В Чехии работают три основных оператора: Vodafone, T-Mobile, O2. Они также в первые дни войны в Украине ввели специальные программы для украинцев.

Vodafone предлагает три тарифных плана:

1.2 ГБ интернета и неограниченное количество звонков внутри сети Vodafone. Цена: 139 чешских крон (приблизительно 209 грн) в месяц;

2.5 ГБ интернета и неограниченное количество SMS и звонков внутри сети Vodafone. Цена: 249 чешских крон (примерно 375 грн) в месяц;

6 ГБ интернета и неограниченное количество SMS и звонков в сети Vodafone. Цена: 349 чешских крон (приблизительно 526 грн) в месяц;

Для украинских абонентов действуют специальные условия, так что каждый клиент оператора получает 100 минут для звонков из Чехии на украинские номера бесплатно, а после их исчерпания стоимость минуты составит 1 крону.

T-Mobile

Возможность звонить и отправлять сообщения на украинские номера бесплатно предоставляет оператор T-Mobile.

Этот мобильный оператор предлагает следующие тарифы:

550 крон (около 830 грн) в месяц за безлимитные СМС и звонки и 6 ГБ интернета;

600 крон (приблизительно 905 грн) в месяц за безлимитные СМС и звонки и 10 ГБ интернета;

675 крон (около 1019 грн) в месяц за безлимитные СМС и звонки и 16 ГБ интернета.

О2

Третий крупнейший оператор Чехии — О2 предлагает следующие мобильные тарифы:

899 крон (примерно 1357 грн) в месяц за безлимитные СМС и звонки, а также неограниченный интернет со скоростью 10 Мбит/с, подходящий для обычного мобильного использования;

1099 крон (примерно 1659 грн) в месяц за безлимитные СМС и звонки, а также неограниченный интернет со скоростью 20 Мбит/с, подходит для полноценного использования мобильного телефона;

1299 крон (примерно 1961 грн) в месяц за безлимитные СМС и звонки, а также неограниченный интернет. Максимальная скорость 5G достигает покрытия до 600 Мбит/с в местах с современными технологиями. Кроме того, в пакет входит 300 минут звонков за границу;

1599 крон (примерно 2414 грн) в месяц за безлимитные SMS и звонки, а также неограниченный интернет со скоростью, как в предыдущем тарифе. А также 300 минут звонков за границу и 1 ГБ данных вне ЕС.

Также оператор предлагает клиентам, пострадавшим от войны в Украине, лимитированный предоплаченный тариф с 15 Гб за 299 крон в месяц. Кроме интернета, тариф содержит минуты на звонки и SMS-сообщения. На номера оператора O2 можно звонить совершенно неограниченно, а на номера других операторов — 50 минут в месяц. С этим тарифом можно звонить на украинские номера всего за 1 крон/мин.

Венгрия

Два крупнейших оператора Венгрии это Magyar Telekom и Vodafone. Сейчас эти компании раздают бесплатные SIM-карты и мобильные устройства на пограничных пунктах пропуска в Захоне, Лоне и Тисабече. На все украинские базовые номера (стационарные и мобильные) звонить можно бесплатно. Также провайдеры ввели бесплатный роуминг по Украине.

Magyar Telekom

Magyar Telekom в настоящее время является крупной компанией с представительствами в Венгрии, Македонии, Черногории и Румынии.

Оператор предлагает мобильный пакет Domino Fix, в рамках которого можно заранее пополнить баланс необходимой суммой и совершать звонки от 25 HUF (приблизительно 2 грн) в минуту. В рамках этого тарифного плана можно подключать дополнительные опции Интернет и СМС.

Украинцам компания предлагает мобильные SIM-карты Domino Fix по 0 HUF. Пакет содержит 500 Мб мобильного интернета и 40 минут разговора в базовом направлении внутри ЕС.

Vodafone Венгрия

Два самых популярных тарифных плана:

RED Free+ 10 990 HUF (приблизительно 1002 грн) в месяц. Неограниченное количество минут и SMS внутри страны и ЕС. 25 ГБ интернета со скоростью 10 Мбит/с;

RED Infinity World+ 15 990 HUF/мес (примерно 1458 грн). Неограниченное количество минут и SMS внутри страны и ЕС, 25 ГБ интернета в сети 5G.

Сейчас для украинцев оператор предоставляет карту с бесплатными звонками и 5 ГБ Интернета.

Молдова

Два самых популярных мобильных оператора страны Orange и Moldcell.

Orange предлагает 4 тарифных плана:

TOP 130 за 130 леев (примерно 247 грн) в месяц с неограниченными минутами на номера в сети, 450 минут на национальные номера и 10 ГБ интернета;

TOP 170 за 170 леев (примерно 323 грн) в месяц с неограниченными минутами на номера в сети, 750 минут на национальные номера и 25 ГБ интернета;

TOP 190 за 190 леев (примерно 361 грн) в месяц с неограниченными минутами на номера в сети, 1000 минут на национальные номера и 50 ГБ интернета;

TOP 270 за 270 леев (примерно 513 грн) в месяц с неограниченными минутами и СМС на все номера, 50 минут на международные номера и 100 ГБ интернета.

Тариф Orange PrePay компания предлагает беженцам бесплатно в течение месяца, а затем 29 леев. В тариф входит 10 ГБ+250 минут.

Moldcell предлагает следующие 4 тарифных плана:

Next 130 — за 130 леев (примерно 247 грн) в месяц с безлимитом в сети, 500 минут и 100 СМС на другие номера, 10 ГБ интернета;

Next 170 — за 170 леев (примерно 323 грн) в месяц с безлимитом в сети, 750 минут и 100 СМС на другие номера, 25 ГБ интернета;

Next 200 — за 200 леев (примерно 380 грн) в месяц с безлимитом в сети, 1500 минут и 100 СМС на другие номера, 50 ГБ интернета;

Next 270 — за 270 леев (примерно 513 грн) в месяц с безлимитом на все номера и 100 СМС, 30 минут на международные номера, 100 ГБ интернета.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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