Шмыгаль рассказал, где могут взять средства на восстановление Украины — Finance.ua
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Шмыгаль рассказал, где могут взять средства на восстановление Украины

Сегодня 09:00Казна и Политика
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Шмыгаль рассказал, где могут взять средства на восстановление Украины
Программа восстановления Украины, которая обсуждается, содержит срочные потребности, помощь экономике и восстановление городов, среди источников наполнения может быть «ковидный» фонд ЕС и арестованные средства рф.
Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью «Интерфакс-Украина».
По его словам, сейчас во всем мире создается много фондов по поддержке Украины, в частности, в партнерстве с ЕС, США, другими странами и международными организациями, с корпоративным сектором, который тоже хочет поддержать Украину.
По странам работа состоит из нескольких частей.
Первая — это обеспечение наполнения бюджета.
Вторая часть — это глобальная поддержка макрофинансовой стабилизации.
Третья — это часть будущего — это фонд восстановления Украины, это recovery plan", — рассказал он.
Шмыгаль не уточнил, идет ли речь о так называемом «Плане Маршалла-2», который ранее анонсировали Британия и Польша для восстановления Украины по аналогии с восстановлением Европы после Второй мировой войны.
«Не могу пока говорить о названии, но это обширная программа, над которой сейчас активно работает огромное количество людей. Здесь и срочное восстановление, например, взорванных мостов. И помощь экономике. И строительство новых предприятий. И строительство обновленных населенных пунктов после разрушения». И восстановление оборонного сектора и инфраструктуры", — объяснил премьер.
Обсуждается создание единой платформы для этих целей и источники наполнения. Как рассказал глава правительства, министр финансов Германии предложил использовать часть или всю сумму средств Европейского фонда восстановления после COVID-19, в который страны блока должны были внести 800 млрд евро.
Есть другие инициативы ЕС, есть отдельно предложения других стран. Есть арестованные средства РФ. Есть компании, которые хотят в будущем перенести производственные базы из страны-агрессора в Украину. Наша задача — объединить все эти потенциальные ресурсы в один четкий и понятный план", — резюмировал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Інтерфакс-Україна
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