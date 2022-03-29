«Дія» возобновила опцию регистрации ФЛП — Finance.ua

«Дія» возобновила опцию регистрации ФЛП

Сегодня 09:04 — Личные финансы

«Дія» возобновила опцию регистрации ФЛП

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Украинцы снова могут зарегистрировать физическое лицо-предпринимателя через приложение «Дія», поскольку соответствующий госреестр возобновил работу.

Об этом сообщила «Дія» в Telegram.

«Самая быстрая в мире регистрация бизнеса снова доступна на портале „Дія“. Реестры были выключены из соображений безопасности, поэтому услуга была временно недоступна. Сейчас Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований снова работает», — говорится в сообщении.

Как открыть ФЛП на портале «Дія»:

перейдите по ссылке https://diia.gov.ua/services/reyestraciya-fop и авторизуйтесь;

заполните онлайн форму;

проверьте и подтвердите данные электронной подписью.

Заявление будет проверено и отправлено в ЕГР для регистрации в автоматическом режиме без участия государственного регистратора.

Проверка будет длиться до 2 секунд.

Результат услуги вы можете просмотреть в кабинете гражданина на портале «Дія», также поступит письмо на электронную почту.

Справка Finance.ua:

в соответствии с действующим законодательством, государственную регистрацию прекращения предпринимательской деятельности ФЛП по собственному решению может осуществить, подав заявление государственному регистратору по установленной законодательством форме. Заявление можно подать в бумажном виде лично или через представителя, или в электронном виде.

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