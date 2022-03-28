В Киеве возобновляет работу частный бизнес – Кличко — Finance.ua
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В Киеве возобновляет работу частный бизнес – Кличко

Сегодня 13:27Казна и Политика
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В Киеве возобновляет работу частный бизнес – Кличко
В Киеве постепенно возобновляется работа частного бизнеса. Об этом в видеообращении заявил мэр Киева Виталий Кличко.
«Киев продолжает обороняться. Жить и работать в условиях военного положения. Критическая инфраструктура столицы работает. Общественный транспорт в ограниченном режиме, но ездит. Работают коммунальные службы. Открыто большинство супермаркетов, аптек. В Киеве постепенно возобновляет работу частный бизнес. Открываются снова продуктовые магазины, кафе, парикмахерские, СТО», — сказал Виталий Кличко.
Кличко призвал киевлян быть осторожными и сознательными, соблюдать правила комендантского часа, не пренебрегать сигналами тревоги.
«Создан ряд условий для поддержки бизнеса в сегодняшних условиях на уровне государства. Город также присоединится к созданию благоприятных условий для работы бизнеса», — ранее заявлял первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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