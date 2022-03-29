Ущерб от войны с учетом будущих потерь превышает 1 трлн долларов, - Шмыгаль — Finance.ua
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Ущерб от войны с учетом будущих потерь превышает 1 трлн долларов, - Шмыгаль

Сегодня 15:40Казна и Политика
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Ущерб от войны россии против Украины с учетом будущих потерь превышает 1 трлн долларов. Прямые убытки приближаются к 600 млрд долларов.
Об этом сообщил в интервью премьер-министр Денис Шмыгаль для «Интерфакс-Украина».
«Ущерб, рассчитанный косвенным способом, с учетом потерь в последующие годы, составляет более триллиона долларов», — отметил он.
По его словам, это пока экспертная оценка. В частности, прямые инфраструктурные убытки с учетом военной инфраструктуры и других гражданских расходов превышают 270 млрд долларов. Вторая составляющая — потери экономики.
«Это падение ВВП в расчете на месяцы, когда мы будем продолжать боевые действия. Это недополученная прибыль и не вложенные инвестиции наших предприятий. По нашим расчетам, эта сумма составляет более 290 млрд долларов», — подчеркнул Шмыгаль.
Третья составляющая — это потери, которые понесет Украина в результате снижения ВВП.
«Предприятия, которые должны приносить государству доходы, разрушены. Поэтому после войны, конечно, будет существенная корректировка», — добавил он.
По материалам: РБК-Україна
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