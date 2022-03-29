Ущерб от войны с учетом будущих потерь превышает 1 трлн долларов, - Шмыгаль — Finance.ua

Ущерб от войны с учетом будущих потерь превышает 1 трлн долларов, - Шмыгаль

Сегодня 15:40 — Казна и Политика

Ущерб от войны россии против Украины с учетом будущих потерь превышает 1 трлн долларов. Прямые убытки приближаются к 600 млрд долларов.

Об этом сообщил в интервью премьер-министр Денис Шмыгаль для «Интерфакс-Украина»

«Ущерб, рассчитанный косвенным способом, с учетом потерь в последующие годы, составляет более триллиона долларов», — отметил он.

По его словам, это пока экспертная оценка. В частности, прямые инфраструктурные убытки с учетом военной инфраструктуры и других гражданских расходов превышают 270 млрд долларов. Вторая составляющая — потери экономики.

«Это падение ВВП в расчете на месяцы, когда мы будем продолжать боевые действия. Это недополученная прибыль и не вложенные инвестиции наших предприятий. По нашим расчетам, эта сумма составляет более 290 млрд долларов», — подчеркнул Шмыгаль.

Третья составляющая — это потери, которые понесет Украина в результате снижения ВВП.

«Предприятия, которые должны приносить государству доходы, разрушены. Поэтому после войны, конечно, будет существенная корректировка», — добавил он.

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