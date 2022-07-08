Шмыгаль назвал три основных источника наполнения госбюджета — Finance.ua

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Шмыгаль назвал три основных источника наполнения госбюджета

Казна и Политика
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Шмыгаль назвал три основных источника наполнения госбюджета
Шмыгаль назвал три основных источника наполнения госбюджета
Для наполнения бюджета привлекаются средства из нескольких источников, которые помогают Украине выживать, сохранять стабильную макроэкономическую ситуацию, банковскую систему и валютный курс.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Сегодня бюджет практически отказался от капитальных расходов. Мы обеспечиваем только финансирование сектора безопасности и обороны, только выполнение социально-гуманитарной миссии плюс оперативно пытаемся восстанавливать разрушенные объекты. Для этих расходов привлекаются средства из нескольких источников», — сказал Шмыгаль.
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Во-первых, отметил он, это средства из государственного бюджета, наполняемого налогами.
«Мы видим, что бизнес постепенно возобновляет свою активность, платит налоги, что помогает нам наполнять большую часть бюджета. На сегодняшний день 30% от расходной части бюджета наполняется фактически традиционными способами», — отметил Премьер-министр.
Второй источник наполнения бюджета — это привлеченные средства.
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Это гранты, это долгосрочные недорогие кредиты от наших партнеров. К примеру, в июне мы запланировали получить 4,5 млрд долларов, из которых получили практически всю сумму. Сейчас уже работаем на июль, и конференция в Лугано стала основой для привлечения дополнительных средств и для прямого финансирования бюджета, и для финансирования государственных украинских предприятий", — сказал руководитель правительства.
Третий источник, по словам Шмыгаля, — это военные облигации.
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«Итого, три основных источника — налоги и сборы, кредиты и гранты, средства от размещения военных облигаций. Это то, что помогает нам сегодня выживать, держать стабильную макроэкономическую ситуацию, банковскую систему, более или менее держать валютный курс», — резюмировал Премьер-министр и подчеркнул, что ситуация в Украине удивляет весь мир и всех партнеров.
«Потому что мы как страна очень уверенно проходим эти сложные времена», — подчеркнул он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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