Шмыгаль назвал три основных источника наполнения госбюджета — Finance.ua

Шмыгаль назвал три основных источника наполнения госбюджета
Для наполнения бюджета привлекаются средства из нескольких источников, которые помогают Украине выживать, сохранять стабильную макроэкономическую ситуацию, банковскую систему и валютный курс.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Сегодня бюджет практически отказался от капитальных расходов. Мы обеспечиваем только финансирование сектора безопасности и обороны, только выполнение социально-гуманитарной миссии плюс оперативно пытаемся восстанавливать разрушенные объекты. Для этих расходов привлекаются средства из нескольких источников», — сказал Шмыгаль.
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Во-первых, отметил он, это средства из государственного бюджета, наполняемого налогами.
«Мы видим, что бизнес постепенно возобновляет свою активность, платит налоги, что помогает нам наполнять большую часть бюджета. На сегодняшний день 30% от расходной части бюджета наполняется фактически традиционными способами», — отметил Премьер-министр.
Второй источник наполнения бюджета — это привлеченные средства.
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Это гранты, это долгосрочные недорогие кредиты от наших партнеров. К примеру, в июне мы запланировали получить 4,5 млрд долларов, из которых получили практически всю сумму. Сейчас уже работаем на июль, и конференция в Лугано стала основой для привлечения дополнительных средств и для прямого финансирования бюджета, и для финансирования государственных украинских предприятий", — сказал руководитель правительства.
Третий источник, по словам Шмыгаля, — это военные облигации.
«Итого, три основных источника — налоги и сборы, кредиты и гранты, средства от размещения военных облигаций. Это то, что помогает нам сегодня выживать, держать стабильную макроэкономическую ситуацию, банковскую систему, более или менее держать валютный курс», — резюмировал Премьер-министр и подчеркнул, что ситуация в Украине удивляет весь мир и всех партнеров.
«Потому что мы как страна очень уверенно проходим эти сложные времена», — подчеркнул он.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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