Шмыгаль назвал три основных источника наполнения госбюджета — Finance.ua

Шмыгаль назвал три основных источника наполнения госбюджета Сегодня 15:30 — Казна и Политика

Шмыгаль назвал три основных источника наполнения госбюджета

Для наполнения бюджета привлекаются средства из нескольких источников, которые помогают Украине выживать, сохранять стабильную макроэкономическую ситуацию, банковскую систему и валютный курс.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Сегодня бюджет практически отказался от капитальных расходов. Мы обеспечиваем только финансирование сектора безопасности и обороны, только выполнение социально-гуманитарной миссии плюс оперативно пытаемся восстанавливать разрушенные объекты. Для этих расходов привлекаются средства из нескольких источников», — сказал Шмыгаль.

Во-первых, отметил он, это средства из государственного бюджета, наполняемого налогами.

«Мы видим, что бизнес постепенно возобновляет свою активность, платит налоги, что помогает нам наполнять большую часть бюджета. На сегодняшний день 30% от расходной части бюджета наполняется фактически традиционными способами», — отметил Премьер-министр.

Второй источник наполнения бюджета — это привлеченные средства.

Читайте также Финансирование госбюджета увеличилось на 46%

Это гранты, это долгосрочные недорогие кредиты от наших партнеров. К примеру, в июне мы запланировали получить 4,5 млрд долларов, из которых получили практически всю сумму. Сейчас уже работаем на июль, и конференция в Лугано стала основой для привлечения дополнительных средств и для прямого финансирования бюджета, и для финансирования государственных украинских предприятий", — сказал руководитель правительства.

Третий источник, по словам Шмыгаля, — это военные облигации.

«Итого, три основных источника — налоги и сборы, кредиты и гранты, средства от размещения военных облигаций. Это то, что помогает нам сегодня выживать, держать стабильную макроэкономическую ситуацию, банковскую систему, более или менее держать валютный курс», — резюмировал Премьер-министр и подчеркнул, что ситуация в Украине удивляет весь мир и всех партнеров.

«Потому что мы как страна очень уверенно проходим эти сложные времена», — подчеркнул он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.