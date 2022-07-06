Финансирование госбюджета увеличилось на 46% — Finance.ua

Финансирование госбюджета увеличилось на 46%
С начала войны объем финансирования государственного бюджета международными партерами составил 322,5 млрд грн. Только за последние две недели сумма финансирования увеличилась на 46% или 101,8 млрд грн.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Таким образом, международные гранты и кредиты стали основным источником наполнения госбюджета.
Второй крупнейший источник наполнения бюджета — это поступления от налогов, пошлин и дивиденды госпредприятий. Это около 320 млрд грн.
Перечисление Нацбанка в госбюджет составляет 244 млрд грн от выкупа военных облигаций и 19 млрд грн — прибыль НБУ.
Далее в структуре поступлений в бюджет идет покупка военных ОВГЗ банками и физлицами — 110,9 млрд грн.
По словам Железняка, в ближайшее время внешняя финансовая помощь будет значительно опережать объемы поступлений в бюджет из других источников. В настоящее время международные кредиты и гранты — это всего 32% всех поступлений в госбюджет.
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