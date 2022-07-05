Госбюджет Украины: расходы более чем в два раза превышают поступления — Finance.ua
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Госбюджет Украины: расходы более чем в два раза превышают поступления

Казна и Политика
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В июне 2022 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 97,3 млрд гривен. При этом кассовые расходы государственного бюджета осуществлены в объеме 248,7 млрд грн, в том числе общего фонда — в сумме 232,4 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
«В июне фактический дефицит государственного бюджета составил 141,2 млрд грн, в том числе общего фонда — 134,9 млрд гривен», — говорится в сообщении.
За январь — июнь 2022 года кассовые расходы государственного бюджета составляли 1032,9 млрд грн, в том числе общего фонда — 972,7 млрд грн. Бюджет выполнен с дефицитом в сумме 405,2 млрд грн, в том числе общий фонд — в сумме 406,1 млрд грн.
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Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-июнь 2022 составили 561,3 млрд грн. От размещения ОВГЗ привлечено 349,7 млрд грн, в том числе путем приобретения в собственность Национальным банком Украины 225 млрд гривен.
Напомним, в мае 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 101,3 млрд гривен. Кассовые расходы были осуществлены в объеме 224,9 млрд грн, в том числе общего фонда — в сумме 216,4 млрд грн.
По материалам:
РБК-Україна
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