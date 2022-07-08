В Лугано договорились о поддержке Украины почти на $2 миллиарда — Шмыгаль раскрыл детали Сегодня 12:01 — Казна и Политика

В Лугано договорились о поддержке Украины почти на $2 миллиарда — Шмыгаль раскрыл детали, www.kmu.gov.ua

В Лугано украинская делегация провела десятки разных переговоров, чтобы привлечь как можно больше поддержки для Украины прямо сейчас. Результатом стали договоренности о поддержке нашего государства почти на 2 млрд долларов.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства 7 июля.

«Со Всемирным банком мы договорились о поддержке на 1,2 млрд долларов . Это финансовая помощь бюджета, поддержка для украинского агросектора и средства подготовки к отопительному сезону. С Европейским банком реконструкции и развития сформированы договоренности о поддержке на 300 млн евро также для стабильного прохождения зимы», — отметил Премьер-министр.

Кроме того, Европейский инвестиционный банк, по словам главы правительства, выделит 120 млн евро на проекты цифровой трансформации. А правительства Швейцарии, Швеции, Великобритании предоставят средства для финансирования нужд бюджета, поддержки аграриев, диджитализации, ремонта энергетической инфраструктуры, а также для восстановления украинского малого и среднего бизнеса.

Также Денис Шмигаль сообщил, что Украина заключила соглашение со Швейцарией о швейцарских инвестициях в государственные и частные «зеленые» проекты: «Совместно с нашими партнерами мы готовим десятки различных проектов, которые усилят нашу безопасность, улучшат логистику, будут способствовать возобновлению работы бизнеса и экономики».

Справка Finance.ua:

4-5 июля в швейцарском Лугано украинские члены правительства, народные депутаты, эксперты и экономисты представили первый проект великого Плана восстановления Украины;

во время Конференции в Лугано была принята итоговая декларация, в которой главы государств и правительств, министры и высокие представители обязались поддерживать Украину на пути к восстановлению. 40 стран, представители Евросоюза и международных финансовых организаций подписали такую декларацию;

план трансформации на 10 лет будет стоить уже по состоянию на сегодняшний день около 750 млрд долларов. Это 850 конкретных проектов, затрагивающих все сферы. От увеличения добычи собственного газа до нового качества образования, от инвестиций в глубинную переработку в цифровые услуги;



правительство Украины также представило Платформу восстановления, которая будет состоять из трех уровней.



Сражайтесь — поборемся! Слава Украине!

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