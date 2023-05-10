Шмыгаль анонсировал очередные изменения в правилах оборонных закупок — Finance.ua

Шмыгаль анонсировал очередные изменения в правилах оборонных закупок Сегодня 11:34 — Казна и Политика

Шмыгаль анонсировал очередные изменения в правилах оборонных закупок

Кабмин продолжает изменять систему и правила оборонных закупок в Украине. На время военного положения они будут разделены на две группы.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, к первой группе будут относиться оружие, техника и другая продукция оборонного назначения. Информацию об этих закупках оставят закрытой.

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«Вторая группа — это, например, продукты питания для нашей армии. Теперь заказчик будет заранее обнародовать объявления о такой закупке, и это объявление будет включать информацию об ориентировочных объемах, условиях и сроках поставок», — написал Шмыгаль.

Он также отметил, что в электронной системе будут обнародоваться отчеты о закупках, если они заключались без электронной системы.

Напомним, ранее Zn.ua со ссылкой на соглашение Министерства обороны о закупке продовольствия сообщило, что Минобороны закупает продовольствие для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева. Минобороны назвало эту информацию ложью и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ.

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Министр обороны Алексей Резников прокомментировал ранее обнародованную в СМИ информацию о закупках продуктов для нужд армии по ценам в 2−3 раза выше, чем в розничных сетях — в цену входят не только продукты, но и услуги по их доставке и приготовлению пищи, а относительно цены яиц — в документе допустили техническую ошибку.

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