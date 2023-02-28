Цены снизились: Минобороны внесло изменения в договоры по обеспечению армии продовольствием — Finance.ua

Цены снизились: Минобороны внесло изменения в договоры по обеспечению армии продовольствием
Украинское Минобороны сообщило о внесении изменений в восемь договоров по закупкам услуг по организации питания Вооруженных Сил. Ими предусмотрено сокращение срока сделок и снижение стоимости услуг.
Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
«Стоимость услуги по обеспечению питания составила от 137,04 грн до 144,06 грн. Снижение цен было обусловлено уменьшением сроков контрактов, что избавило поставщиков учитывать инфляцию и другие риски», — говорится в сообщении.
В Минобороны объяснили, что цены на продовольствие, закупка которого лежит на поставщике, включат и логистику. Таким образом, ведомство покупает не продовольствие, а «услугу по организации питания воинской части», которая включает:
- прием продуктов;
- их хранение и транспортировка;
- освежение запасов;
- их выдачу;
- приготовление блюд из продуктов как в стационарных, так и в полевых условиях;
- обеспечение необходимым топливом технических средств приготовления продовольствия;
- поддержание и обслуживание столовых, складов, техники и имущества в принадлежности;
- оплата коммунальных расходов;
- другие мероприятия по заявкам командиров в/ч.
«Все эти расходы заложены в стоимость, которые непосредственно ложатся на плечи каждого из поставщиков без каких-либо других доплат за логистику и т.д.», — отмечает Минобороны.
В ведомстве также рассказали о работе созданной в январе Межведомственной рабочей группы, которая сосредоточена на новых подходах к закупкам министерством продовольствия через электронную систему закупок.
«В рамках работы данной рабочей группы прорабатываются вопросы обновления системы закупки услуг, направленной на сбалансирование соблюдения секретности и публичный контроль за закупками для армии. Соответствующая информация будет публиковаться без сведений о номерах воинских частей, их местоположении и количестве личного состава», — отмечается в сообщении.
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