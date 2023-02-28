Цены снизились: Минобороны внесло изменения в договоры по обеспечению армии продовольствием — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены снизились: Минобороны внесло изменения в договоры по обеспечению армии продовольствием

Казна и Политика
0
Цены снизились: Минобороны внесло изменения в договоры по обеспечению армии продовольствием
Цены снизились: Минобороны внесло изменения в договоры по обеспечению армии продовольствием, Фото:
Украинское Минобороны сообщило о внесении изменений в восемь договоров по закупкам услуг по организации питания Вооруженных Сил. Ими предусмотрено сокращение срока сделок и снижение стоимости услуг.
Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
«Стоимость услуги по обеспечению питания составила от 137,04 грн до 144,06 грн. Снижение цен было обусловлено уменьшением сроков контрактов, что избавило поставщиков учитывать инфляцию и другие риски», — говорится в сообщении.
В Минобороны объяснили, что цены на продовольствие, закупка которого лежит на поставщике, включат и логистику. Таким образом, ведомство покупает не продовольствие, а «услугу по организации питания воинской части», которая включает:
  • прием продуктов;
  • их хранение и транспортировка;
  • освежение запасов;
  • их выдачу;
  • приготовление блюд из продуктов как в стационарных, так и в полевых условиях;
  • обеспечение необходимым топливом технических средств приготовления продовольствия;
  • поддержание и обслуживание столовых, складов, техники и имущества в принадлежности;
  • оплата коммунальных расходов;
  • другие мероприятия по заявкам командиров в/ч.
«Все эти расходы заложены в стоимость, которые непосредственно ложатся на плечи каждого из поставщиков без каких-либо других доплат за логистику и т.д.», — отмечает Минобороны.
В ведомстве также рассказали о работе созданной в январе Межведомственной рабочей группы, которая сосредоточена на новых подходах к закупкам министерством продовольствия через электронную систему закупок.
«В рамках работы данной рабочей группы прорабатываются вопросы обновления системы закупки услуг, направленной на сбалансирование соблюдения секретности и публичный контроль за закупками для армии. Соответствующая информация будет публиковаться без сведений о номерах воинских частей, их местоположении и количестве личного состава», — отмечается в сообщении.

Воинский учет в Украине по-новому

По материалам:
Ми-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.