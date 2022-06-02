Шмыгаль анонсировал облегченную процедуру растаможки авто через «Дію» — Finance.ua

Шмыгаль анонсировал облегченную процедуру растаможки авто через «Дію»

Сегодня 11:25 — Личные финансы

Шмыгаль анонсировал облегченную процедуру растаможки авто через «Дію»

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что в ближайшее время будет внедрена облегченная процедура быстрой растаможки автомобилей через «Дію».

«Что касается налогов на автомобильный транспорт, то эта норма в проекте закона отсрочена до 1.07, но к этому времени будет внедрена облегченная процедура быстрой растаможки автомобилей через «Дію», — сказал Шмыгаль на совместном брифинге с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в среду в Киеве.

Что изменится

Все украинцы смогут растаможить автомобили на подъезде к таможенному контролю с автоматической регистрацией и поступлением документов и номеров на дом или с возможностью забрать в определенное время в Центрах регистрации или Центрах предоставления административных услуг.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что стратегия государства в автотранспорте направлена на электромобили и гибридные автомобили.

Налогообложение импорта

Премьер также сообщил, что Кабмин уже передал на рассмотрение Верховной Рады законопроект о возврате к налогообложению импорта.

Он отметил, что сегодня правительство работает над следующим этапом, а именно подписанием Украиной конвенции о вхождении в общее таможенное транзитное пространство, которое значительно облегчит контроль, таможенное и пограничное оформление, и сделает границы более открытыми.

«Также подписали с господином премьер-министром совместное заявление, создали соответствующую рабочую группу и просим о создании зеркальной рабочей группы с польской стороны. Надеюсь, что в ближайшем месяце будет результат», — добавил он.

Справка Finance.ua:

в апреле-мае украинцы ввезли на льготных условиях 123,6 тыс. авто на льготных условиях, а общая сумма льгот — налоговых и таможенных — составила 13,6 млрд грн;

средний год выпуска автомобилей — 2008, средняя цена ввезенного авто — 4632 долл.



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