Shell может поглотить своего конкурента BP — Finance.ua

Shell может поглотить своего конкурента BP
Shell Plc работает с советниками по оценке потенциального поглощения British Petroleum (BP), но ждет дальнейшего падения акций и цен на нефть, прежде чем решить, стоит ли подавать заявку, говорят сведущие люди.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
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В последние недели компания более серьезно обсуждает возможность и преимущества поглощения BP со своими советниками, но просит не называть их имен, поскольку эта информация — приватная.
Акции ВР уже потеряли почти треть своей стоимости за последние 12 месяцев, поскольку план выхода из кризиса не понравился инвесторам, а цены на нефть резко упали.
Любое окончательное решение о поглощении, вероятно, будет зависеть от того, продолжится ли падение акций ВР.
Переговоры находятся на ранней стадии, и Shell может решить сосредоточиться на выкупе акций и приобретении новых компаний, а не на мега-слиянии. Другие крупные энергетические компании также анализируют, захотят ли они участвовать в торгах по BP.
Успешное объединение Shell и BP стало одним из крупнейших поглощений в истории нефтяной промышленности. Когда-то компании были близкими конкурентами — с похожим размером, охватом и глобальным влиянием — но их пути разошлись в последние годы.
За последние 12 месяцев акции Shell упали примерно на 13% на лондонской бирже, рыночная стоимость компании составляет 149 млрд фунтов стерлингов. Это более чем в два раза превышает рыночную капитализацию BP в 56 миллиардов фунтов стерлингов.
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