АМКУ разрешил «Укрнафте» приобрести сеть АЗС Shell — Finance.ua

АМКУ разрешил «Укрнафте» приобрести сеть АЗС Shell Сегодня 11:12 — Фондовый рынок

АМКУ разрешил «Укрнафте» приобрести сеть АЗС Shell

Антимонопольный комитет разрешил «Укрнафте» приобрести сеть заправок Shell (ООО «Альянс Холдинг»).

Об этом 23 января сообщил Антимонопольный комитет.

«Предоставлено разрешение ПАО „Укрнафта“ на приобретение доли в уставном капитале ООО „Альянс Холдинг“, что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества», — говорится в сообщении.

«Укрнафта» покупает долю 51% у ООО «Альянс Холдинг».

Остальные 49% принадлежат государству в лице Фонда государственного имущества после судебного взыскания в пределах санкций против россиянина Эдуарда Худайнатова.

ООО «Альянс Холдинг» владеет 118 заправками под брендом Shell в Украине.

После закрытия сделки у «Укрнафты» будет более 660 АЗС, и закрепится в статусе крупнейшей сети Украины.

Економічна Правда По материалам:

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