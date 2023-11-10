Шедевр Пикассо продали за рекордную цену (фото) — Finance.ua
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Шедевр Пикассо продали за рекордную цену (фото)

Мир
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Шедевр Пикассо продали за рекордную цену (фото)
Шедевр Пикассо продали за рекордную цену (фото)
Картина Пабло Пикассо Femme à la Montre «Женщина с часами» продана на аукционе за $139,4 млн. Эта картина стала второй по стоимости из проданных когда-либо работ Пабло Пикассо и также наиболее ценной в этом году.
По этому пишет theguardian.
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История картины. Картина 1932 года тайной любимой Пикассо, Мари-Терез Вальтер, была создана во время «года чудес» художника, когда он готовился к своей первой большой ретроспективе в Париже в возрасте 50 лет, и пользуется большим спросом среди коллекционеров.
«Пикассо — это страсть, но об этой особой страсти [к часам] мало кто знает», — сказал Саймон Шоу, вице-председатель Sotheby’s по глобальному изобразительному искусству. «Он был невероятно стильным мужчиной, очень заинтересованным в своей модной идентичности и отличным знатоком часов. Даже фотографии, на которых он носит часы, ценятся коллекционерами».
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Справка Finance.ua:

  • В 1968 году портрет приобрела Эмили Фишер Ландау, одна из наиболее выдающихся коллекционеров искусства ХХ века. Она повесила его в гостиной своей квартиры в Нью-Йорке. К тому времени, когда она умерла в возрасте 102 лет в начале этого года, ее коллекция искусств могла заполнить несколько музеев.
  • В 2010 году она передала около 400 работ Музею американского искусства Уитни, где она долгое время была опекуном.
  • Еще 120 произведений искусства продаются Sotheby’s в Нью-Йорке в среду и четверг на этой неделе, а общая цена продаж, как ожидается, превысит 500 миллионов фунтов. Также на продажу выставлены работы Эда Руша, Джаспера Джонса, Сая Твомбли, Энди Уорхола и Марка Ротко.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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