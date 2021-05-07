Картину Пабло Пикассо продали за более чем 103 млн долларов (фото)

Картина Пабло Пикассо “Женщина, сидящая у окна” (“Мари-Терез”) была продана на аукционе в Нью-Йорке за 103,4 млн долларов, сообщается в Twitter аукционного дома Christie’s.
На картине изображена Мария-Тереза Вальтер, возлюбленная Пабло Пикассо и одна из самых известных муз в истории современного искусства. Портрет выполнен на холсте маслом, его размер составляет 146×114 см, год создания работы — 1932-й. Картина — одна из серии портретов Мари-Терез. Они традиционно уходят с аукционов среди лидеров в цене. В частности, другой портрет музы Пикассо стал самой дорогой картиной мира на момент аукциона 11 лет назад.
Помимо этого на Christie’s в пятницу были проданы картины Ван Гога, Пита Мондриана, Марка Ротко, Энди Уорхола, Марка Шагала и других. Картина Марка Ротко “Без названия” 1970 года ушла за 38,1 млн долларов. Работа Винсента Ван Гога “Тринкветайльский мост” — за 37,4 млн долларов, работа Пита Мондриана “Композиция II с желтым, красным и синим” — за 26,1 млн долларов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
МВД хочет разрешить фиксировать нарушения ПДД смартфонами9 ч. назад - 833 10
Каким мог бы быть размер вашей пенсии, если бы весь уплаченный ЕСВ инвестировался — онлайн-калькулятор9 ч. назад - 5862 7
Банки снизили ставки на депозиты для населенияВчера, 15:01 - 10420 7
Создатель Ethereum пожертвовал более миллиарда долларов Индии для борьбы с COVID-19Вчера, 18:35 - 768 7
Минсельхоз США увеличил на следующий МГ прогноз экспорта подсолнечного масла из Украины на 1,02 млн тонн11 ч. назад - 182 6
Каким мог бы быть размер вашей пенсии, если бы весь уплаченный ЕСВ инвестировался — онлайн-калькулятор9 ч. назад - 5862 7
Уплатить по кредиту станет прощеВчера, 19:00 - 3338
Как сэкономить на коммуналке до 50%10 ч. назад - 2535
В Сети показали уникальный украинский микроавтобус (фото)13 ч. назад - 1294
Куда вкладывать деньги частным инвесторам: советы экспертов7 ч. назад - 1110 1
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дронВчера, 16:50 - 209
Украина планирует запустить в космос семь спутниковПозавчера, 10:23 - 220
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 2528
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2533 2
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 758